Лотар Матеус се преби на ски, наложи се операция

Легендата на германския футбол и бивш селекционер на България Лотар Матеус се възстановява след успешна операция на рамото, до която се стигна след падане по време на ски ваканцията си в Оберлех ам Арлберг, Австрия. Рекордьорът по мачове за националния отбор на Германия (150) използва социалната мрежа Инстаграм, за да публикува своя снимка и да успокои феновете си.

„Благодаря ви много за милите пожелания за възстановяване. Скоро отново ще бъда във форма!“, написа 64-годишният Матеус в своя профил.

Пред германското издание “Билд” той разказа подробности за инцидента: „Беше последното спускане в последния ден от ваканцията. Пистата беше заледена и неравна. Вече се радвах на обяда в хижата, когато изведнъж паднах на дясната си страна. Не уцелих правилно една неравност и така... Проблемът беше ледът. Ако имаше пухкав сняг, вероятно нищо нямаше да се случи.“

„Натъртих си и ребрата от дясната страна, което, разбира се, е болезнено. Имам шина на дясната ръка, но като цяло съм добре. Беше важно да не се бави операция. Мисля, че скоро ще мога да се върна на работа“, допълни световният шампион, който в работи като телевизионен анализатор.

Матеус трябваше да бъде на живо в Рим в четвъртък вечер като експерт на RTL за мача от Лига Европа между Рома и Щутгарт – на същия стадион, на който стана световен шампион с Германия през 1990 г. Той обаче се наложи да отмени ангажимента си, като неговата роля бе поета от брата на Тони Кроос - Феликс Кроос (34 г.).

Следващото му планирано участие е за телевизия Sky в събота, когато трябва да анализира двубоя от Бундеслигата между Унион (Берлин) и Борусия (Дортмунд). Само преди дни, в неделя, Матеус демонстрира отлична форма, като игра за Байерн (Мюнхен) в турнира Legends Cup в Мюнхен, преди да замине за ски ваканцията си.

