F1: The Movie с няколко номинации за "Оскар"

Филмът за Формула 1, в който в главната роля влезе холивудската легенда Брад Пит, получи общо четири номинации за „Оскар“ преди ежегодните награди на Американската филмова академия.

F1: The Movie е номинират в категориите „най-добър филм“, „визуални ефекти“, „монтаж“ и „звук“. Наградите „Оскар“ ще бъдат раздадени за 98-ми път, а церемонията ще се проведе на 15 март в Лос Анджелис.

F1: The Movie излезе по кината през юни миналата година и стана един от най-доходоносните филми на годината. Общите приходи възлизат на малко над 630 милиона долара, което отрежда на лентата деветото място в годишната класация.

Самият филм беше заснет в хода на няколко състезателни уикенда през 2023 и 2024 с пълната колаборация на действащите тимове. Част от продуцентския екип беше и седемкратният световен шампион Люис Хамилтън, а за режисьор беше избран Джоузеф Косински.

