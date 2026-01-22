Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. F1: The Movie с няколко номинации за "Оскар"

F1: The Movie с няколко номинации за "Оскар"

  • 22 яну 2026 | 18:15
  • 152
  • 0
F1: The Movie с няколко номинации за "Оскар"

Филмът за Формула 1, в който в главната роля влезе холивудската легенда Брад Пит, получи общо четири номинации за „Оскар“ преди ежегодните награди на Американската филмова академия.

F1: The Movie е номинират в категориите „най-добър филм“, „визуални ефекти“, „монтаж“ и „звук“. Наградите „Оскар“ ще бъдат раздадени за 98-ми път, а церемонията ще се проведе на 15 март в Лос Анджелис.

F1: The Movie излезе по кината през юни миналата година и стана един от най-доходоносните филми на годината. Общите приходи възлизат на малко над 630 милиона долара, което отрежда на лентата деветото място в годишната класация.

Самият филм беше заснет в хода на няколко състезателни уикенда през 2023 и 2024 с пълната колаборация на действащите тимове. Част от продуцентския екип беше и седемкратният световен шампион Люис Хамилтън, а за режисьор беше избран Джоузеф Косински.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Люис Хамилтън на прага на историческо постижение

Люис Хамилтън на прага на историческо постижение

  • 21 яну 2026 | 20:06
  • 11661
  • 3
Мерцедес привлече шампионката във Ф1 Академи за развоен пилот

Мерцедес привлече шампионката във Ф1 Академи за развоен пилот

  • 21 яну 2026 | 19:50
  • 1802
  • 0
Неочаквани промени в излъчването на първия тест в Бахрейн

Неочаквани промени в излъчването на първия тест в Бахрейн

  • 21 яну 2026 | 18:43
  • 4664
  • 1
Доминация на Тойота в шейкдауна преди рали "Монте Карло", удар за Нювил

Доминация на Тойота в шейкдауна преди рали "Монте Карло", удар за Нювил

  • 21 яну 2026 | 18:09
  • 2256
  • 0
Формула 1 обяви кога ще е премиерата на осмия сезон на Drive to Survive

Формула 1 обяви кога ще е премиерата на осмия сезон на Drive to Survive

  • 21 яну 2026 | 17:38
  • 2088
  • 0
Победител в Льо Ман с Ферари стана официален пилот на Черните кончета

Победител в Льо Ман с Ферари стана официален пилот на Черните кончета

  • 21 яну 2026 | 17:28
  • 3173
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

  • 22 яну 2026 | 13:56
  • 7540
  • 4
Чандъров: Левски какво се плаши, има отбор за шампион! Как да не се радваме - ЦСКА и Лудогорец ще вдигнат футбола ни

Чандъров: Левски какво се плаши, има отбор за шампион! Как да не се радваме - ЦСКА и Лудогорец ще вдигнат футбола ни

  • 22 яну 2026 | 08:18
  • 28119
  • 53
Слави Бинев: Натурализираме бъдещ олимпийски шампион, но държавата бави процедурата

Слави Бинев: Натурализираме бъдещ олимпийски шампион, но държавата бави процедурата

  • 22 яну 2026 | 10:21
  • 10053
  • 6
ЦСКА 1948 падна в странна и много мокра контрола

ЦСКА 1948 падна в странна и много мокра контрола

  • 22 яну 2026 | 14:50
  • 14434
  • 16
Иван Станев и Калоян Балабанов в Block Out: Този отбор е способен на много

Иван Станев и Калоян Балабанов в Block Out: Този отбор е способен на много

  • 22 яну 2026 | 15:50
  • 3684
  • 2
Бетонното село, което отгледа гения

Бетонното село, което отгледа гения

  • 22 яну 2026 | 09:06
  • 17744
  • 24