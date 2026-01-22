Златен шанс за Николай Грязин да започне сезона в WRC2 с победа в рали "Монте Карло"

Българският пилот Николай Грязин получи златен шанс да започне сезон 2026 в WRC2 с победа в легендарното рали „Монте Карло“.

Преди старта на надпреварата, която се провежда в южната част на Франция, Грязин и неговият съотборник в Ланча Йоан Росел бяха сочени за основни фаворити за триумфа в WRC2. Още в първия етап обаче победителят от последните три години Росел допусна дребна неточност, която му струва много скъпо.

Французинът се опита да мине много агресивно през една дясна крива удара скала край пътя с предното си дясно колело. Това доведе до отчупване на елементи от окачването на автомобила на Росел, което моментално го извади от битката в рали „Монте Карло“. Той ще може да се върне на старта чак в събота, но реалистично няма да има шанс за нищо предвид факта, че той ще натрупа общо наказание от 90 минути, тъй като ще пропусне девет етапа, включително първия.

Иначе Грязин спечели откриващия етап в WRC2 с аванс от 4.6 секунди пред Ерик Камий (Шкода), а тройката с пасив от 16.9 оформи по-малкият от братята Росел – Лео, който кара Ситроен. В генералното класиране Грязин заема отличната седма позиция с изоставане от 39.1 секунди спрямо Елфин Еванс (Тойота), който беше най-бърз в мокрите условия на първия етап.

