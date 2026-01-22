35-годишният Робъртсън покри норматива на 60 метра за Световното в зала

Британският спринтьор Анди Робъртсън постигна време от 6.59 секунди на 60 метра по време на турнира от бронзовата верига на World Indoor Tour в Аархус, който се проведе на 20 януари.

Това беше четвъртото състезание на 35-годишния атлет на тази дистанция през настоящия сезон в зала, след като по-рано този месец участва в три кръга на регионално първенство.

Робъртсън демонстрира постоянство в представянето си от години, като бяга под 6.65 секунди на 60 метра във всеки сезон от 2016 г. насам. Той е и бронзов медалист от Европейското първенство по лека атлетика в зала в Апелдорн през 2025 г., където завърши зад сънародника си Джеремая Азу.

С постижението си той покри норматива за Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун. Ако бъде избран в отбора, това ще бъде неговото четвърто участие на световен шампионат в зала.

Времето на Робъртсън от 6.59 секунди го нарежда на второ място в европейската ранглиста за сезона до момента. Единственият европеец с по-бързо бягане е друг британец – Джоди Смит, който записа 6.57.

Трети в европейската ранглиста за 2026 г. е 20-годишният португалец Давид Ландим, който постигна личен рекорд от 6.62 секунди именно на турнира в Аархус. С това той подобри предишното си най-добро време с цяла една десета от секундата.

Ако прогресът му продължи с преминаването му в категорията на мъжете, младата звезда може да се прицели в националния рекорд на Португалия на 60 метра, който е 6.53 секунди и е поставен от Франсис Обиквелу през 2011 г.

Снимки: Gettyimages