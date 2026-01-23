Популярни
ПСЖ с шанс да атакува върха в Лига 1

  • 23 яну 2026 | 06:33
  • 1075
  • 0
ПСЖ с шанс да атакува върха в Лига 1

Оксер ще посрещне Пари Сен Жермен в мач от Лига 1 на 23 януари 2026 г. Двубоят ще започне в 21:00 часа на стадион "Абе Дешан". Срещата ще бъде ръководена от съдията Матийо Вернис, който ще следи за спазването на правилата в този важен сблъсък между отбор, борещ се за оцеляване, и претендент за титлата във френския елит.

Оксер се намира в изключително тежка ситуация, заемайки 17-то място в класирането с едва 12 точки от 18 изиграни мача. Домакините имат сериозни проблеми в защита, като са допуснали 28 гола, докато са отбелязали само 14.

От друга страна, Пари Сен Жермен продължава борбата за титлата от втората позиция с 42 точки, след като е вкарал впечатляващите 40 гола и е допуснал само 15. Парижани излизат за задължителен успех днес, с който имат шанс поне за малко да се върнат на върха във временното класиране, преди изиграването на останалите срещи от кръга.

Оксер преминава през изключително труден период, записвайки четири загуби в последните си пет мача. Домакините отстъпиха с 0:1 срещу Ланс (на 17.01.2026), загубиха с 0:2 от Брест (на 04.01.2026) и претърпяха поражение с 1:2 от Монако в Купата на Франция (на 21.12.2025). Преди това допуснаха загуба с 3:4 от Лил (на 14.12.2025), като единственият им успех дойде срещу Метц с 3:1 (на 07.12.2025).

Пари Сен Жермен също показва колебливи резултати, като загуби с 1:2 от Спортинг (Лисабон) в Шампионската лига (на 20.01.2026), но преди това победи Лил с 3:0 (на 16.01.2026). Парижани претърпяха изненадваща загуба с 0:1 от Париж ФК в Купата на Франция (на 12.01.2026), завършиха 2:2 с Марсилия в Суперкупата (на 08.01.2026) и победиха Париж ФК с 2:1 в шампионата (на 04.01.2026).

В последните пет срещи между двата отбора Пари Сен Жермен има категорично предимство с четири победи и едно равенство. Последният им двубой беше на 27 септември 2025 г., когато парижани се наложиха с 2:0 като домакини в мач от Лига 1. Преди това ПСЖ спечели с 3:1 на 17 май 2025 г. отново като домакин. Единственото равенство дойде на 6 декември 2024 г., когато двата отбора не успяха да си отбележат голове на стадиона на Оксер. В по-далечното минало, на 21 май 2023 г., парижани победиха с 2:1 като гости, а на 13 ноември 2022 г. нанесоха съкрушително поражение на Оксер с 5:0 в Париж.

Снимки: Gettyimages

