  3. Куриоз: словаци объркаха ЦСКА 1948 с ЦСКА

  • 22 яну 2026 | 16:36
  • 1322
  • 2
От Спартак (Търнава) объркаха ЦСКА 1948 с ЦСКА. Това се случи по време на днешната контролна среща в Белек, като от словашкия клуб се бяха постарали да направят флагче за спомен от проверката. Върху него обаче словаците бяха сложили емблемата на тима от Борисовата градина, а не тази на ЦСКА 1948.

ЦСКА 1948 падна в странна и много мокра контрола
Впоследствие проверката беше прекратена след 45 минути игра заради силния дъжд, който се излива цял ден в района на Анталия.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия

