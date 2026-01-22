Националният селекционер до 18 г. Веселин Веселинов: Виждам потенциал в много деца

Веселин Веселинов, който ще води националния отбор на България по баскетбол за юноши до 18 години на Европейското първенство в Дивизия А в Трентино (Италия) през лятото, не губи време и от края на миналата година работи по подготовката на състезателите. В камповете активно се включва и директор "Развитие" към БФБаскетбол Пини Гершон.

Веселинов разказа за впечатленията си от последния камп в София пред официалния сайт на БФБаскетбол, както и за това как се работи с легенда като Гершон и как приема новото предизвикателство в кариерата си.

- Какви са вашите впечатления от кампа, който проведохте с юношите през миналия уикенд в София и доволен ли сте от свършената работа? - Останах с добри впечатления. Доволен съм от това, което видях от момчетата като старание и желание за тренировки. По време на заниманията работихме върху няколко опции на транзиция в нападение, поставихме и принципи за защита на заслон с топка. Мисля, че тези кампове помагат от гледна точка на това, когато се съберем през лятото играчите вече да имат представа какво ще изискваме от тях и какви ще са принципите ни в двете фази на играта.

- Вече няколко пъти събирахте подрастващите в тази възраст в последните месеци. Забелязва ли се израстване в представянето им? - Забелязвам, че идват с огромно желание и се раздават по време на тренировките. Стараят се много. Това ще доведе до известно израстване, но израстването няма да стане само от тренировките с националния отбор и от кампове за по 2-3 дни. Тяхното израстване трябва да стане в клубовете, в които тренират и играят. С много труд и работа, израстването ще дойде от само себе си.

- Легендата Пини Гершон е част от тези лагери. На какво държи той най-много и лесно ли се работи с него? - Комуникацията с него е много лесна, също така и работата. Обсъждаме най-различни ситуации, било то в нападение или в защита, кое най-добре ще отговаря на момчетата в тази възраст. Показва неща, които те не са виждали до момента и такива, с които сега се сблъскват за първи път като изисквания. Той държи на висок интензитет в тренировките и вземане на бързи решения в игрова ситуация. Мисля, че това ще бъде само от полза на играчите.

- Самият Гершон каза много ласкави думи за вас миналата седмица, познавайки ви още като играч и виждайки във вас бъдещ много добър треньор. Какви съвети ви дава? - Един от основните съвети беше, че вече трябва да мисля като старши-треньор. Това е малко по-различно от ролята, която имам в момента в клубния си отбор и в която съм бил досега. Каза ми, че отговорността е изцяло моя и да не се страхувам да правя грешки, защото ако не го правя, няма как да се науча. Думите, които той е казал за мен, само могат да ме ласкаят и да ме мотивират да ставам по-добър като треньор, да предам от моите знания и опит на играчите, да ги накарам да играят с пълния си потенциал и да ги науча да използват силните си страни, разбира се и да подобряват слабите.

- Как приемете предизвикателството да водите националния отбор за юноши това лято и то в Дивизия А? - За мен е огромна отговорност и предизвикателство. Благодаря за гласуваното доверие към мен. Имам опит като помощник в Дивизия А, както и в Дивизия Б. Разликата между Дивизия А и Б е огромна. Надявам се да свършим един голям обем от работа и да запазим момчетата здрави, и максимално добре подготвени за Европейското първенство. Имам желание да играем бърз и добър баскетбол, за да се представим достойно в А дивизия.

- Гледайки сега тези деца, с които сте в залата, има ли България потенциала да остане сред най-добрите в Европа в бъдеще? - Да, убеден съм, че българските деца не са по-малко талантливи от децата в Дивизия А. Имаме талантливи млади играчи, въпросът е те да тренират, да отделят достатъчно време, ако наистина искат да останат сред най-добрите в Европа. Пътят им на професионалисти минава през много труд и всекидневна работа в залата, както и от начина им на живот, от начина им на хранене, спазването на дисциплина и режим. Това са отговорности, които те трябва да поемат, навършвайки вече 18-годишна възраст. Трябва да бъдат отговорни към това, което правят и това, което искат, за да успеят. Трябва да вярват в себе и да го правят на 100%, за да се поздравим с успехи.