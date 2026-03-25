  25 март 2026 | 11:02
Какво може Никола Йокич за 17 минути на терена?

Никола Йокич продължава да разширява границите на ефективността в НБА. Сръбският баскетболист за пореден път показа защо е смятан за един от най-интелигентните играчи в историята на баскетбола, записвайки нов трипъл-дабъл само за 17 минути и 41 секунди на паркета при победата на неговия Денвър Нъгетс срещу Финикс Сънс със 125:123. Последният кош беше точно на Никола.

Йокич вкара 23 точки, към които добави 17 борби и същия брой асистенции, което е неговият 29-и трипъл-дабъл през сезона. Но не бройката е важна тук, а времето, за което той реализира този резултат. То го нарежда в списъка на петте най-бързи подобни постижения в историята на лигата. На първо място в тази класация непоклатимо стои именно Йокич със своя рекорд от 2018 година – 14 минути и 33 секунди. Между двете му постижения се нареждат Джейлън Джонсън от 2025 година с време 16:44, Джим Тъкър, който през далечната 1955 година постига подвига си за точно 17 минути, и Ръсел Уестбрук, който през 2016 година го прави за 17 минути и 35 секунди.

Джамал Мъри отбеляза 11 от своите 21 точки в четвъртата четвърт. Девин Букър събра 22 точки и 8 асистенции, докато Джейлън Грийн и Грейсън Алън вкараха по 21 всеки за Сънс.

В друг мач Джейлън Брънсън  реализира 32 точки, Карл-Антъни Таунс завърши с "дабъл-дабъл" за седмата поредна победа на Ню Йорк, този път над Ню Орлиънс със 121:116. Таунс завърши с 21 точки и 14 борби за Никс, а Оу Джи Ануноби отбеляза 21. Зион Уилямсън вкара 22, Джерамиа Фиърс с 21, а Садик Бей с 18 за "Пеликаните"

