Манасова стартира сезона с нов национален рекорд на Чехия на 60 метра

Европейската шампионка на 100 метра до 23 години Каролина Манасова от Чехия откри своя сезон 2026 с отлична форма на турнир в Острава във вторник вечерта.

В първото си състезание след Световното първенство по лека атлетика в Токио през 2025 г. Манасова записа време от 7.23 секунди в сериите на 60 метра, преди да постигне впечатляващ национален рекорд на Чехия от 7.05 в финала. Това постижение е и най-доброто в света в този ранен етап на сезон 2026.

"Мисля, че имах доста добър старт на сезона. След сериите с треньора ми си казахме, че мога да сваля около една десета от секундата. Когато оценявам самия финал, мисля, че най-големият напредък е в средната фаза на пистата. Върху това работихме най-много с треньора ми в подготовката, но наистина не очаквахме такова време в първото състезание“, заяви тя, цитирана от Atletika.cz.

Все още само на 22 години, Манасова подобри с 0.05 секунди предишния си национален рекорд, който постави на полуфиналите на Европейското първенство по лека атлетика в зала в Апелдорн през 2025 г., където завърши на осмо място във финала.

Следващото ѝ голямо състезание за сезона ще бъде в неделя на Orlen Cup в Лодз, турнир от Сребърния световен тур на закрито на Световната атлетика.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages