  3. Дуплантис започва летния сезон в Доха

Дуплантис започва летния сезон в Доха

  • 22 яну 2026 | 13:09
Дуплантис започва летния сезон в Доха

Световният рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис ще стартира кампанията си за шеста поредна титла от Диамантената лига на първия турнир от веригата за сезона в Доха на 8 май.

След като вече потвърди участието си в Лондон и Силезия през 2026 г., шведската звезда ще направи своя дебют за новия сезон на открито в Доха.

Дуплантис е едно от най-големите имена в световния спорт, като през последните пет години спечели два златни олимпийски медала, шест световни титли и пет диамантени трофея.

Той също така е подобрявал световния рекорд цели 14 пъти, като последният му впечатляващ резултат беше 6.30 метра на Световното първенство по лека атлетика в Токио миналата година.

Това ще бъде трето участие за Дуплантис в Доха, където той остава непобеден след победите си през 2020 и 2022 г.

Предишните му участия обаче не минаха безпроблемно. Състезанието през 2020 г. беше отложено заради пандемията, като той спечели пренасрочената надпревара с резултат от 5.82 м. През 2022 г. пък мъжкият овчарски скок беше отложен с един ден и преместен на закрито поради силни ветрове. Тогава Дуплантис преодоля 6.02 м за победата – постижение, което все още е рекорд на турнира.

"Със сигурност сме имали няколко предизвикателства в миналото, но винаги съм обичал да идвам в Доха“, заяви Атлетът на годината за 2025 г.

"Миналата година беше невероятна за мен. Отметнах няколко наистина големи цели, неща, които бяха високо в списъка ми с желания, но гладът и мотивацията ми все още са на 100%. Тренировките ми през зимата преминаха добре и очаквам с нетърпение да се състезавам на закрито – важно е да имаш нещо ново, към което да се стремиш, а за мен това е успешната защита на европейската ми титла.“

"Доха ще последва и това е перфектният турнир за старт на сезона ми на открито. Определено предпочитам топлото време пред студеното, така че се надявам условията да са благоприятни за високи скокове, за да предизвикам рекорда си на турнира и да поставя солидна основа – и нови цели – за предстоящата година.“

Шведската звезда ще се стреми да увеличи броя на победите си в Диамантената лига, които до момента са 41, и да започне успешно защитата на титлата си.

Той се цели в шеста поредна титла от Диамантената лига през 2026 г., което ще го доближи само на една от рекорда от седем, държан от неговия колега в овчарския скок Рено Лавийени и американския състезател в тройния скок Крисчън Тейлър.

