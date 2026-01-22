Лайлс, Хол и Тинч дават старт на сезона си на закрито в Бостън

Международната лека атлетика се завръща с пълна сила в събота (24-и), когато Бостън е домакин на New Balance Indoor Grand Prix – първият турнир от златния ранг на Световния атлетически тур на закрито за годината. Програмата е изпълнена със световни и олимпийски шампиони, което гарантира, че няма да има нищо колебливо в началото на кампанията на закрито за 2026 г.

Много атлети ще използват този уикенд – или други състезания от Световния тур на закрито – като трамплин към Световното първенство по лека атлетика на закрито в Торун, което ще се проведе след два месеца.

Други спортисти ще използват Бостън като стартова площадка за целия си сезон, който за някои ще завърши със Световния шампионат на World Athletics Ultimate в Будапеща през септември. А за мнозина Бостън предлага ранен и безкомпромисен тест за зимната им форма.

Едно от най-интригуващите състезания за деня е последната дисциплина в програмата, където четирима атлети, всеки от които е печелил световно злато в различни дисциплини, се събират в бягането на 300 метра за мъже.

Олимпийският шампион на 100 метра и четирикратен световен шампион на 200 метра Ноа Лайлс ще се изправи срещу световния шампион на 400 метра на закрито от 2022 г. Джарийм Ричардс, световния шампион на 60 метра на закрито от 2016 г. Трейвън Бромел и многократния златен медалист от щафети Върнън Норууд.

Лайлс, който спечели на 60 метра на този турнир миналата година, ще открие сезона си този уикенд. Личният му рекорд на 300 метра на закрито е 31.87 секунди, което беше най-доброто постижение в света на закрито, когато го постави през 2017 г. Ричардс пък държи рекорда на турнира с 32.10.

Настоящият световен рекорд на къса писта е 31.56, но има сериозни основания да се смята, че този резултат може да бъде атакуван в събота.

Бягането на 600 метра за мъже събира трио със сериозни постижения на 800 метра. Световният шампион от 2019 г. Донован Брейзър, който се завърна към най-добрата си форма миналата година след дълъг период на контузии, ще търси нова победа в Бостън, след като постави рекорди на турнира на 800 метра през 2021 г. и на 600 метра през 2020 г.

Брайс Хопел, световен шампион на закрито за 2024 г., добавя още класа към състава, който включва и Сиан Макфилипс, поставил ирландски рекорд на открито от 1:42.15, когато завърши четвърти на Световното първенство миналата година.

Най-доброто постижение в света на къса писта от 1:12.84 беше поставено едва миналия месец от Джош Хоуи, който ще се състезава в друга дисциплина в Бостън – но часовникът отново може да бъде под заплаха. Хоуи, световният шампион на 800 метра на закрито, се връща към своята коронна дисциплина, след като показа страхотна форма миналия месец на 600 метра и в шосейната миля с победата си в Хонолулу с време 3:54.77.

Сблъсък на медалисти в препятствията Бягането на 60 метра с препятствия при жените е сблъсък между две атлетки, всяка от които е печелила по две световни титли.

Даниел Уилямс от Ямайка спечели световните титли на 100 метра с препятствия на открито през 2015 и 2023 г., докато Девин Чарлтън от Бахамите спечели световните корони на закрито през 2024 и 2025 г. Чарлтън е и световна рекордьорка на закрито, но Уилямс пристига в Бостън като лидерка в световната ранглиста за сезона след времето си от 7.94 секунди в Клемсън по-рано този месец.

Бягането на 60 метра с препятствия при мъжете е също толкова силно, като световният шампион Кордел Тинч се изправя срещу олимпийския сребърен медалист Даниел Робъртс и световния сребърен медалист от 2022 г. Трей Кънингам.

В другите спринтови дисциплини шампионът от Диамантената лига за 2024 г. Акийм Блейк оглавява мъжкото бягане на 60 метра, докато световната шампионка на 200 метра от 2019 г. Дайна Ашър-Смит е фаворитка при жените.

Спринтовете на две обиколки също обещават зрелище. Олимпийският шампион с щафета Куинси Уилсън, който наскоро навърши 18 години, се стреми да продължи забележителния си възход в бягането на 400 метра за мъже. Той спечели в Бостън миналата година с най-добро постижение в света за юноши под 18 години на къса писта от 45.66, след което подобри и рекорда на открито за възрастовата група с 44.10. Той ще остане в категорията до 20 години през цялата 2027 г., така че има достатъчно време да преследва ратифицирания световен рекорд за юноши до 20 години на къса писта от 44.80.

В бягането на 400 метра при жените ще участва световната шампионка в седмобоя Ана Хол, която добавя допълнителна интрига, като ще се състезава в две дисциплини. Американската многобойка ще участва и в скока на дължина, където се присъединява към изключителна група от местни атлетки, включваща двойната олимпийска бронзова медалистка Джазмин Мур, световната шампионка на закрито Клеър Брайънт и световната сребърна медалистка на закрито от 2024 г. Моне Никълс.

Силна конкуренция в дългите бягания Както често се случва в Бостън, феновете на дългите бягания ще бъдат удовлетворени. Висококачественото бягане на 2000 метра за мъже включва световния шампион на 1500 метра от 2022 г. Джейк Уайтман, двойния олимпийски бронзов медалист и световен рекордьор на 3000 метра на къса писта Грант Фишър и бронзовия медалист на 1500 метра от Световното първенство на закрито през 2024 г. Хобс Кеслър.

Бягането на 1500 метра при жените събира световната сребърна медалистка Доркъс Евои от Кения и американската рекордьорка на миля Синклеър Джонсън, преди вниманието да се насочи към изключителното бягане на 3000 метра при жените с участието на олимпийската сребърна медалистка Джесика Хъл и световната шампионка на закрито от 2024 г. Ел Сейнт Пиер, която е и рекордьорка на САЩ на закрито.

В дисциплината 3000 метра при мъжете световният рекордьор за юноши под 20 години в бягането на миля Камерън Майърс ще премери сили с ирландския рекордьор Андрю Коскоран, който се завръща в Бостън след победата си тук през миналата година.

От експлозивни спринтове до тактически наситени бягания на дълги разстояния, състезанието в Бостън обещава да даде наелектризиращ старт на елитния атлетически тур в зала World Indoor Tour. Имайки предвид, че някои рекорди вече бяха застрашени в началото на сезона на закрито, малко постижения ще изглеждат напълно сигурни в събота.

