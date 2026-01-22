Популярни
»
  Sportal.bg
  Бойни спортове
  3. Семен Новиков и Кирил Милов спечелиха титлите в категориите си от държавното първенство по борба

Семен Новиков и Кирил Милов спечелиха титлите в категориите си от държавното първенство по борба

  • 22 яну 2026 | 00:29
Семен Новиков и Кирил Милов спечелиха титлите в категориите си от държавното първенство по борба

Олимпийският шампион Семен Новиков и двукратният европейски първенец Кирил Милов очаквано станаха шампиони на държавното лично първенство по класическа борба в Сливен. Новиков записа четири победи в категория до 87 кг, като на финала се наложи над Захари Зашев с 9:0. При 97-килограмовите Милов също постигна четири победи, като в първите три срещи спечели с технически туш без да даде точка. А на финала победи младия талант Калоян Иванов с 5:2.

Айк Мнацаканян спечели най-многобройната категория до 82 кг, в която стартираха 26 състезатели. На финала бронзовият медалист от световно и европейско първенство победи Светослав Николов с 9:1. Стоян Кубатов пък преодоля с 6:0 Сергей Стоев в решителната схватка при 77-килограмовите. В същата категория Алберт Доев взе бронз.

При 67-килограмовите шампион е Абу-Муслим Амаев, който на финала срещна сериозен отпор от Мирослав Емилов, но спечели със 7:6. При тежките титлата спечели Йоан Димитров, който направи дебют при 130-килограмовите. Преди това той се състезаваше на 87 и 97 кг. На финала Димитров победи Алан Дзабиев с 5:1.

Неприятен инцидент обаче помрачи днешните финали. В категория до 72 кг Димитър Георгиев победи Иво Илиев с 14:8, а след срещата загубилият не успя да преодолее емоциите си и изрита съдийската маса, на която седеше Елина Васева, арбитър олимпийска категория. Борецът бе дисквалифициран, а на второ място бе класиран Константин Стас.

В четвъртък са схватките при момчетата в свободния стил, а в петък – в класическия. Днес приветствие към участниците на шампионата отправи Стефан Радев, кмет на Сливен.

Финали:

55 кг Стефан Григоров – Калоян Иванов 9:0

60 кг Недялко Петров – Борислав Кирилов 5:2

63 кг Николай Вичев – Августин Спасов – без борба

67 кг Абу Муслим Амаев – Мирослав Емилов 7:6

72 кг Димитър Георгиев – Константин Стас 14:8

77 кг Стоян Кубатов - Сергей Тоев 6:0

82 кг Айк Мнацаканян – Светослав Николов 9:1

87 кг Семен Новиков – Захари Зашев 9:0

97 кг Кирил Милов – Калоян Иванов 5:2

130 кг Йоан Димитров – Алан Дзабиев 5:1

