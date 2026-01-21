Млад талант на РБ Лайпциг с тежка контузия

Младият талант на РБ Лайпциг Асан Уедраого ще отсъства от игра около два месеца поради контузия на коляното, което е сериозен удар за амбициите му за Световното първенство.

„РБ Лайпциг ще бъде без Асан Уедраого вероятно до края на март. 19-годишният играч получи контузия на сухожилието на лявото коляно срещу Фрайбург на 14 януари“, съобщиха от клуба от Бундеслигата в социалните мрежи..

Уедраого дебютира за Германия миналия ноември в квалификациите за Световното първенство срещу Словакия, влизайки от пейката и отбелязвайки гол при победата с 6:0.

Германия ще има приятелски мач срещу Швейцария на 27 март. Три дни по-късно тимът ще се изправи срещу Гана.

„Контузията на Асан беше истински шок за нас, особено след като той едва през последните седмици се завърна в отбора. Развитието му през този сезон е толкова позитивно досега, а дебютът му в националния отбор беше напълно заслужен и впечатляващ“, каза спортният директор на РБ Лайпциг Марсел Шафер.

