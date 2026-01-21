Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Черно море се похвали с ново попълнение

Черно море се похвали с ново попълнение

  • 21 яну 2026 | 18:36
  • 743
  • 0
Черно море се похвали с ново попълнение

Отборът на Черно море Тича се похвали с ново попълнение. Това е центърът Иван Карaчич, обявиха от клуба в профилите си в социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук.

29-годишният хърватин е висок 205 см и ще се подвизава под коша на "моряците". Той е играл в първенствата на Северна Македония, Германия, Хърватия, Босна и Херцеговина, Полша и Белгия.

"Ново попълнение в Черно море Тича! Представяме Иван Карачич – новият ни център от Хърватия!29-годишният баскетболист е висок 205 см и пристига във Варна, за да подсили редиците на „моряците“ със своя опит и физическо присъствие. Карачич има солиден международен опит и е готов да се включи веднага в битките на паркета, носейки стабилност, енергия и класа в играта на отбора. Добре дошъл в Черно море Тича!", написаха от варненския клуб.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Арестуваха бивша звезда на НБА заради шофиране след употреба на забранени вещества

Арестуваха бивша звезда на НБА заради шофиране след употреба на забранени вещества

  • 21 яну 2026 | 13:00
  • 1147
  • 0
Адебайо и Пауъл изиграха впечатляващ мач за Маями срещу Кингс

Адебайо и Пауъл изиграха впечатляващ мач за Маями срещу Кингс

  • 21 яну 2026 | 11:43
  • 1003
  • 0
Лейкърс надделяха над Денвър с трипъл-дабъл на Лука Дончич

Лейкърс надделяха над Денвър с трипъл-дабъл на Лука Дончич

  • 21 яну 2026 | 11:25
  • 2830
  • 0
Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 21 яну 2026 | 09:03
  • 1201
  • 1
Кийонте Джордж "екзекутира" Тимбъруулвс с 43 точки

Кийонте Джордж "екзекутира" Тимбъруулвс с 43 точки

  • 21 яну 2026 | 07:10
  • 253
  • 0
Йордан Минчев със силни изяви при нова победа на Кемниц в Еврокъп

Йордан Минчев със силни изяви при нова победа на Кемниц в Еврокъп

  • 21 яну 2026 | 01:32
  • 1283
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА изпусна лидера в Украйна, отмениха гол на Питас

ЦСКА изпусна лидера в Украйна, отмениха гол на Питас

  • 21 яну 2026 | 16:50
  • 44696
  • 79
Левски не успя да победи в контрола №3 в Турция

Левски не успя да победи в контрола №3 в Турция

  • 21 яну 2026 | 16:49
  • 41935
  • 78
Веласкес: Доминирахме през цялото време, можехме да спечелим

Веласкес: Доминирахме през цялото време, можехме да спечелим

  • 21 яну 2026 | 17:14
  • 6923
  • 14
Янев разкри от какво е доволен и заяви: По-важно е да вкарваме в първенството

Янев разкри от какво е доволен и заяви: По-важно е да вкарваме в първенството

  • 21 яну 2026 | 17:09
  • 4706
  • 9
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 яну 2026 | 07:30
  • 139308
  • 42
Шампионската лига обещава нова порция зрелище

Шампионската лига обещава нова порция зрелище

  • 21 яну 2026 | 07:45
  • 9646
  • 6