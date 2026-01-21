Черно море се похвали с ново попълнение

Отборът на Черно море Тича се похвали с ново попълнение. Това е центърът Иван Карaчич, обявиха от клуба в профилите си в социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук.

29-годишният хърватин е висок 205 см и ще се подвизава под коша на "моряците". Той е играл в първенствата на Северна Македония, Германия, Хърватия, Босна и Херцеговина, Полша и Белгия.

"Ново попълнение в Черно море Тича! Представяме Иван Карачич – новият ни център от Хърватия!29-годишният баскетболист е висок 205 см и пристига във Варна, за да подсили редиците на „моряците“ със своя опит и физическо присъствие. Карачич има солиден международен опит и е готов да се включи веднага в битките на паркета, носейки стабилност, енергия и класа в играта на отбора. Добре дошъл в Черно море Тича!", написаха от варненския клуб.