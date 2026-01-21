Супердербита в програмата на кръг №18 от Sesame НБЛ

Кръг №18 в Sesame Национална баскетболна лига стартира на 24 януари (събота) с мач в Стара Загора. Първата среща е от 17:00 часа и противопоставя отборите на Берое и Миньор 2015 в зала "Общинска".

В 18:00 часа, Шумен приема Левски в зала "Младост".

По същото време Ботев Враца е домакин на Спартак Плевен в "Арена Ботевград".

На 25 януари (неделя) от 13:00 часа е дербито между Локомотив Пловдив и Рилски спортист в зала "Сила".

Кръгът завърша със супердерби във Варна, като Черно море Тича приема Балкан в зала "Конгресна" на ДКС от 19:15 часа.