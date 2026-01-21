Спортист (Своге) надви Хебър в Пазарджик

Спортист (Своге) спечели с 2:1 гостуването на Хебър във втората си зимна контрола. Васил Димитров се разписа на два пъти за победата.

Първото попадение дойде в средата на първата част, когато пробив на Адриян Тодоров завърши с центриране в наказателното поле и Васил Димитров реализира. Малко по-късно Йоан Велинов си освободи позиция и стреля опасно, но стражът на домакините изби.

"Гробарите" изравниха в началото на второто полувреме чрез Тодор Чаворски и след първоначалния им натиск, постепенно "шоколадите" изравниха играта и създадоха няколко положения.

Така се стигна до 67-мата минута, когато Спас Георгиев пусна към Васил Димитров в наказателното поле и защитник на Хебър извърши нарушение. Реферът отсъди дузпа, която Димитров вкара. До края на мача и двата отбора имаха ситуации за гол, но до такъв не се стигна.