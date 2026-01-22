Седем мача в НБА днес

Тази нощ ще се изиграят седем мача от редовния сезон в НБА. Отново ще е доста интересно и тук ще може да следите резултатите в реално време.

Нощта започва с битката между Шарлът Хорнетс и Кливланд Кавалиърс в 02:00 часа.

С половин час по-късно стартират следващите две срещи. Първата от тях е дербито на Ню Йорк между Никс и Бруклин Нетс.

Другата е не по-малко интересна, като в нея ще видим сблъсък между Бостън Селтикс и Индиана Пейсърс.

В 03:00 часа започва мачът на Мемфис Гризлис и Атланта Хоукс.

По същото време играят и Ню Орлиънс Пеликанс и Детройт Пистънс.

В 04:30 е гвоздеят на нощта. Един срещу друг ще се изправят Милуоки Бъкс и Оклахома Сити Тъндър.

За финал е оставен мачът на Сакраменто Кингс и Торонто Раптърс с начален час 05:00.