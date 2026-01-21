Вие сте футболист и нямате отбор: в Саудитска Арабия дават до милион евро заплата

Атрактивна откъм финансово отношение оферта за футболисти, които да играят в Саудитска Арабия, се появи в специализирания портал FutbolJobs. Порталът се използва от редица клубове - предимно от по-ниските дивизии - които търсят от централен нападател, през помощник треньор до дизайнер. В случая чрез тази обява, качена вероятно от агент, се набират кандидати да са футболисти във второто ниво на футбола в Кралството - Първа дивизия.

Конкретно се търси дефанзивен халф, който да има опит от сходно като ниво първенство или по-високо. Гарантираната годишна заплата е между 600 хил. и 1 млн. евро.

Желаещите трябва да изпратят своето CV или линк към профила си в Transfermarkt, както и актуално видео от играта им. Важното условие е даденият състезател да бъде свободен агент и да няма личен мениджър.