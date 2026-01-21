Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Вие сте футболист и нямате отбор: в Саудитска Арабия дават до милион евро заплата

Вие сте футболист и нямате отбор: в Саудитска Арабия дават до милион евро заплата

  • 21 яну 2026 | 15:14
  • 773
  • 0
Вие сте футболист и нямате отбор: в Саудитска Арабия дават до милион евро заплата

Атрактивна откъм финансово отношение оферта за футболисти, които да играят в Саудитска Арабия, се появи в специализирания портал FutbolJobs. Порталът се използва от редица клубове - предимно от по-ниските дивизии - които търсят от централен нападател, през помощник треньор до дизайнер. В случая чрез тази обява, качена вероятно от агент, се набират кандидати да са футболисти във второто ниво на футбола в Кралството - Първа дивизия.

Конкретно се търси дефанзивен халф, който да има опит от сходно като ниво първенство или по-високо. Гарантираната годишна заплата е между 600 хил. и 1 млн. евро.

Желаещите трябва да изпратят своето CV или линк към профила си в Transfermarkt, както и актуално видео от играта им. Важното условие е даденият състезател да бъде свободен агент и да няма личен мениджър.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Матета информирал Кристъл Палас, че иска да напусне

Матета информирал Кристъл Палас, че иска да напусне

  • 21 яну 2026 | 13:32
  • 1271
  • 1
Наградиха футболистите на Сенегал с по 1,5 декара земя

Наградиха футболистите на Сенегал с по 1,5 декара земя

  • 21 яну 2026 | 13:24
  • 1487
  • 1
Удар за Олимпик Марсилия преди днешния сблъсък с Ливърпул

Удар за Олимпик Марсилия преди днешния сблъсък с Ливърпул

  • 21 яну 2026 | 12:44
  • 1390
  • 0
Борнемут договори заместника на Семеньо срещу 35 милиона евро

Борнемут договори заместника на Семеньо срещу 35 милиона евро

  • 21 яну 2026 | 12:32
  • 4471
  • 0
Обвиниха световен шампион в трафик на хора

Обвиниха световен шампион в трафик на хора

  • 21 яну 2026 | 12:25
  • 2507
  • 1
Мечтите на Джак Грийлиш за Световното се изпаряват

Мечтите на Джак Грийлиш за Световното се изпаряват

  • 21 яну 2026 | 12:06
  • 1847
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Черкаси, отмениха гол на "червените"

ЦСКА 0:0 Черкаси, отмениха гол на "червените"

  • 21 яну 2026 | 15:53
  • 18601
  • 20
Левски 0:0 Заглебие, Мустафа Сангаре се появи в игра

Левски 0:0 Заглебие, Мустафа Сангаре се появи в игра

  • 21 яну 2026 | 16:11
  • 17145
  • 18
Ради Кирилов призова за “конкуренция без сръдни” и заяви: Левски е доста силен, готов съм да отида в Индонезия

Ради Кирилов призова за “конкуренция без сръдни” и заяви: Левски е доста силен, готов съм да отида в Индонезия

  • 21 яну 2026 | 08:11
  • 25018
  • 63
Наумов: В Ботев се чувствам добре, ще се върна в националния отбор!

Наумов: В Ботев се чувствам добре, ще се върна в националния отбор!

  • 21 яну 2026 | 08:00
  • 11297
  • 27
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 яну 2026 | 07:30
  • 137626
  • 42
Шампионската лига обещава нова порция зрелище

Шампионската лига обещава нова порция зрелище

  • 21 яну 2026 | 07:45
  • 6965
  • 3