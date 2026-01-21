Обвиниха световен шампион в трафик на хора

Защитникът на Пари Сен Жермен Люка Ернандес се сблъска с неочаквани проблеми. Оказва се, че той и съпругата му са обвинени в трафик на хора и укриване на труд от колумбийско семейство. Прокуратурата вече е сезирана, пише “Пари Мач”.

Става дума за мъж, неговата жена и трите им деца, които са били ангажирани на работа от семейството на футболиста в периода между септември 2024 г. и ноември 2025 г. Твърди се, че петимата членове на въпросното колумбийско семейство са били наети от двойката без законова рамка и с прекомерно дълги работни часове.

“Бяхме експлоатирани и унижавани, плащаха ни много под това, което ни се полага. Те експлоатират имигранти и техните семейства, обещават узаконяване, което никога не се случва, и се отнасят с нас като с роби“, заявява колумбийската жена.

Адвокатката на колумбийското семейство твърди, че “Люка Ернандес е допринесъл единствено за поддържането на това семейство в плачевно икономическо и социално положение, понякога с поведение, което се доближава до съвременно робство”.

Световният шампион с Франция и половинката му са потресени от отправените обвинения.