Малена Замфирова с победа за Европейската купа в Банско

Силното представяне на българския тим по сноуборд в Банско продължава и на Европейската купа. Днес в паралелния гигантски слалом победата при жените е за 16-годишната Малена Замфирова. Тя спечели квалификацията, а по-късно триумфира и в големия финал. В него тя победи София Вале, Италия.

Замфирова се представи отлично и на Световната купа в Банско през изминалия уикенд, където записа четвърто и пето място в двата дни на надпреварата.

Другите три български представителки в паралелния гигантски слалом от Европейската купа Теодора Пенчева, Биляна Замфирова, Йорданка Андонова и Анита Райчева отпаднаха в квалификациите.

При мъжете Александър Кръшняк остана втори. Кръшняк кара в големия финал, в който бе изпреварен от японеца Росуке Шинохара.

Кристиан Георгиев отпадна на четвъртфиналите и остана пети, а Петър Гергьовски отпадна на осминафиналите. Други осем български състезатели не успяха да преминат квалификациите, а Мартин Дренчев бе дисквалифициран.