Малена Замфирова с победа за Европейската купа в Банско

  • 20 яну 2026 | 14:28
  • 614
  • 0

Силното представяне на българския тим по сноуборд в Банско продължава и на Европейската купа. Днес в паралелния гигантски слалом победата при жените е за 16-годишната Малена Замфирова. Тя спечели квалификацията, а по-късно триумфира и в големия финал. В него тя победи София Вале, Италия.

Замфирова се представи отлично и на Световната купа в Банско през изминалия уикенд, където записа четвърто и пето място в двата дни на надпреварата.

Другите три български представителки в паралелния гигантски слалом от Европейската купа Теодора Пенчева, Биляна Замфирова, Йорданка Андонова и Анита Райчева отпаднаха в квалификациите.

При мъжете Александър Кръшняк остана втори. Кръшняк кара в големия финал, в който бе изпреварен от японеца Росуке Шинохара.

Кристиан Георгиев отпадна на четвъртфиналите и остана пети, а Петър Гергьовски отпадна на осминафиналите. Други осем български състезатели не успяха да преминат квалификациите, а Мартин Дренчев бе дисквалифициран.

Федерика Бриньоне се завърна в Световната купа със 7-о време в Кронплац, Хектор води

Георги Бобев коментира в Sportal.bg успехите в Банско и очакванията за Милано - Кортина

Тервел Замфиров: За пръв път ще имаме четирима сноубордисти на олимпиада, но намалете очакванията

Бриньоне в надпревара с оставащото време до Олимпиадата

Тервел с дар за посланик Марчело Апичела и Весела Лечева

Олимпийският шампион по ски скокове Рьою Кобаяши очаква да е сред медалистите в Милано-Кортина

Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

ЦСКА завършва селекцията с още две нови попълнения

Звездата на ЦСКА 1948: Сангаре е добър мой приятел, решения тровят отбора

Арда 1:0 Кудривка, Попето влезе в игра

Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

