Второ издание на международен турнир по лека атлетика "Локомотив"
  Арестуваха бивша звезда на НБА заради шофиране след употреба на забранени вещества

  • 21 яну 2026 | 13:00
Бившият играч от Националната баскетболна асоциация (НБА) Ламар Одъм е бил задържан в Лас Вегас заради шофиране след употреба на забранени вещества, съобщава ESPN.

Шампионът с Лос Анджелис Лейкърс през 2009 и 2010 година е бил спрян от властите в събота на междущатски път 15, близо до международното летище в Лас Вегас.

Бившият баскетболист вече е на свобода след ареста, като ще му бъдат повдигнати обвинения за шофиране под въздействието на алкохол, превишена скорост и неспазване на маркировката.

Ламар Одъм беше част от състава на ЛА Лейкърс между 2004 и 2011 година, изигравайки важна роля за двете титли на отбора през този период. Той също така е носил екипите на Лос Анджелис Клипърс, Маями Хийт и Далас Маверикс.

Одъм е и носител на приза за най-добър шести играч в НБА за сезон 2010/2011.

