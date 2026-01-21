Адебайо и Пауъл изиграха впечатляващ мач за Маями срещу Кингс

Популярни
Второ издание на международен турнир по лека атлетика "Локомотив"
  • 21 яну 2026 | 11:43
  • 502
  • 0
Маями Хийт надделя над Сакраменто Кингс със 130:117 в мач от редовния сезон в Националната асоциация на САЩ и Канада.

Играейки далеч от дома и без една от звездите си Тайлър Хиро, „Горещите“ поведоха още през първата четвърт, а във втората отбелязаха 45 точки, включително 9 тройки. Така отборът на Маями прекъсна серията си от четири поредни загуби в гостувания и подобри баланса си на осмата позиция в Източната конференция до 23-21, докато Сакраменто е предпоследен на Запад с 12-32.

Бам Адебайо отново беше централна фигура в състава на победителите, потвърждавайки изключителната си форма. Той завърши мача с 25 точки и с почти перфектна стрелба от тройката (4 от 5). Отлична подкрепа му оказа Норман Пауъл с 22 точки и също така страхотен процент на стрелба от тройката (4 от 6). Андрю Уигинс допринесе с 19.

Сръбският баскетболист Никола Йович също показа признаци на събуждане. За 19 минути на паркета той отбеляза осем точки. Въпреки че стрелбата му от игра не беше най-добра (3 от 11), той успя да вкара две тройки от пет опита. Освен това той записа пет борби и две асистенции, а отборът постигна положителен точков баланс, докато той беше в игра.

За “Кралете” ДеМар ДеРоузън отбеляза 23 точки, Ръсел Уестбрук записа 22 точки и 7 асистенции, а Зак ЛаВийн и Малик Монк вкараха по 18 точки.

