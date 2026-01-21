Популярни
  Лейкърс надделяха над Денвър с трипъл-дабъл на Лука Дончич

  • 21 яну 2026 | 11:25
Лос Анджелис Лейкърс надделя над Денвър Нъгетс със 115:107 в гостуване от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА).

Лука Дончич записа петия си трипъл-дабъл за сезона за „Езерняците“, а останалият без няколко основни играчи тим на Денвър изпусна преднина от 14 точки на полувремето. Изглеждаше сякаш отборът от щата Колорадо ще издържи до края, но Лейкърс успяха да спечелят последните две части на двубоя. Така калифорнийци подобриха баланса си до 26-16, заемайки 5-ата позиция в класирането на Западната конференция, докато Нъгетс са 3-ти с 29-15.

Дончич беше най-резултатен в срещата с 38 точки, 13 борби и 10 асистенции. ЛеБрон Джеймс, който за пръв път от новобранския си сезон няма да бъде сред титулярите в Мача на звездите, завърши с 19 точки, 9 борби и 8 асистенции. Маркъс Смарт добави 15 точки, а Лейкърс играха без Деандре Ейтън през второто полувреме заради контузия в окото.

За Денвър Джамал Мъри записа дабъл-дабъл от 28 точки и 11 асистенции, Арън Гордън и Пейтън Уотсън вкараха по 18, а Спенсър Джоунс добави 16. Пореден двубой пропусна трикратният носител на приза за Най-полезен играч в НБА - Никола Йокич.

