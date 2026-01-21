Лейкърс надделяха над Денвър с трипъл-дабъл на Лука Дончич

Лос Анджелис Лейкърс надделя над Денвър Нъгетс със 115:107 в гостуване от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА).

Лука Дончич записа петия си трипъл-дабъл за сезона за „Езерняците“, а останалият без няколко основни играчи тим на Денвър изпусна преднина от 14 точки на полувремето. Изглеждаше сякаш отборът от щата Колорадо ще издържи до края, но Лейкърс успяха да спечелят последните две части на двубоя. Така калифорнийци подобриха баланса си до 26-16, заемайки 5-ата позиция в класирането на Западната конференция, докато Нъгетс са 3-ти с 29-15.

A triple-double for Luka Dončić in LAL's W!



✨ 38 PTS

✨ 13 REB

✨ 10 AST



It's his 7th game this season with 35+ PTS, 10+ AST, and 5+ REB… surpassing Jerry West’s 1969 mark of 6 for the most such games in a single season in Lakers franchise history. pic.twitter.com/vpWfXUw7P9 — NBA (@NBA) January 21, 2026

Дончич беше най-резултатен в срещата с 38 точки, 13 борби и 10 асистенции. ЛеБрон Джеймс, който за пръв път от новобранския си сезон няма да бъде сред титулярите в Мача на звездите, завърши с 19 точки, 9 борби и 8 асистенции. Маркъс Смарт добави 15 точки, а Лейкърс играха без Деандре Ейтън през второто полувреме заради контузия в окото.

За Денвър Джамал Мъри записа дабъл-дабъл от 28 точки и 11 асистенции, Арън Гордън и Пейтън Уотсън вкараха по 18, а Спенсър Джоунс добави 16. Пореден двубой пропусна трикратният носител на приза за Най-полезен играч в НБА - Никола Йокич.