Кийонте Джордж "екзекутира" Тимбъруулвс с 43 точки

С Кийонте Джордж, който направи изключително представяне, Юта Джаз успяха да пречупят съпротивата на Минесота Тимбъруулвс, надделявайки със 127:122.

Младият гард на "мормоните" беше неудържим, завършвайки мача с рекордните в кариерата си 43 точки, като добави към статистиката си три асистенции и две откраднати топки, превръщайки се в постоянен проблем за защитата на гостите.

Победата за Джаз дойде благодарение на впечатляваща четвърта четвърт. С частичен резултат 43:26 в последната част, отборът на Юта направи обрат и си осигури положителния резултат срещу силните "вълци".

WHAT A NIGHT FOR KEYONTE GEORGE.



🎶 43 PTS (career-high)

🎶 6 3PM



Utah completes the 15-PT comeback to win at home! pic.twitter.com/zECzxkiyC5 — NBA (@NBA) January 21, 2026

Юсуф Нуркич записа втория си трипъл-дабъл в кариерата от 16 точки, 18 борби и 10 асистенции, който му беше пръв от 2019 година насам. Ейс Бейли се отчете с 20 точки, а Айзея Колиър помогна с дабъл-дабъл от 18 точки и 10 асистенции.

С тази победа Юта Така прекъсна серията от четири поредни поражения и подобри баланса си до 15-29, но все още заема 13-ата позиция в Западната конференция.

От страна на Тимбъруулвс, отличното представяне на Антъни Едуардс не беше достатъчно. Звездата на Минесота завърши мача с 38 точки, 8 борби, три асистенции и две откраднати топки, Джулиъс Рандъл се включи с 19 точки, а Джейдън Макданиелс добави 18.