Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Второ издание на международен турнир по лека атлетика "Локомотив"
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Кийонте Джордж "екзекутира" Тимбъруулвс с 43 точки

Кийонте Джордж "екзекутира" Тимбъруулвс с 43 точки

  • 21 яну 2026 | 07:10
  • 117
  • 0
Кийонте Джордж "екзекутира" Тимбъруулвс с 43 точки

С Кийонте Джордж, който направи изключително представяне, Юта Джаз успяха да пречупят съпротивата на Минесота Тимбъруулвс, надделявайки със 127:122.

Младият гард на "мормоните" беше неудържим, завършвайки мача с рекордните в кариерата си 43 точки, като добави към статистиката си три асистенции и две откраднати топки, превръщайки се в постоянен проблем за защитата на гостите.

Победата за Джаз дойде благодарение на впечатляваща четвърта четвърт. С частичен резултат 43:26 в последната част, отборът на Юта направи обрат и си осигури положителния резултат срещу силните "вълци".

Юсуф Нуркич записа втория си трипъл-дабъл в кариерата от 16 точки, 18 борби и 10 асистенции, който му беше пръв от 2019 година насам. Ейс Бейли се отчете с 20 точки, а Айзея Колиър помогна с дабъл-дабъл от 18 точки и 10 асистенции.

С тази победа Юта Така прекъсна серията от четири поредни поражения и подобри баланса си до 15-29, но все още заема 13-ата позиция в Западната конференция.

От страна на Тимбъруулвс, отличното представяне на Антъни Едуардс не беше достатъчно. Звездата на Минесота завърши мача с 38 точки, 8 борби, три асистенции и две откраднати топки, Джулиъс Рандъл се включи с 19 точки, а Джейдън Макданиелс добави 18.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Йордан Минчев със силни изяви при нова победа на Кемниц в Еврокъп

Йордан Минчев със силни изяви при нова победа на Кемниц в Еврокъп

  • 21 яну 2026 | 01:32
  • 1204
  • 0
Итудис: Искаме да сме като хамелеон

Итудис: Искаме да сме като хамелеон

  • 21 яну 2026 | 01:15
  • 2017
  • 3
Продължение, битки до последно и категорични победи в Евролигата

Продължение, битки до последно и категорични победи в Евролигата

  • 21 яну 2026 | 00:48
  • 1623
  • 0
Даниел Отуру: Променихме нещата с нашата защита

Даниел Отуру: Променихме нещата с нашата защита

  • 21 яну 2026 | 00:25
  • 814
  • 0
Крило на Анадолу Ефес посочи как турският гранд ще опита да спре Везенков

Крило на Анадолу Ефес посочи как турският гранд ще опита да спре Везенков

  • 21 яну 2026 | 00:14
  • 800
  • 0
Колин Малкълм: Свършихме някои отлични неща в защита, на почивката нямаше паника

Колин Малкълм: Свършихме някои отлични неща в защита, на почивката нямаше паника

  • 20 яну 2026 | 23:54
  • 678
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ради Кирилов призова за “конкуренция без сръдни” и заяви: Левски е доста силен, готов съм да отида в Индонезия

Ради Кирилов призова за “конкуренция без сръдни” и заяви: Левски е доста силен, готов съм да отида в Индонезия

  • 21 яну 2026 | 08:11
  • 16703
  • 50
Наумов: В Ботев се чувствам добре, ще се върна в националния отбор!

Наумов: В Ботев се чувствам добре, ще се върна в националния отбор!

  • 21 яну 2026 | 08:00
  • 8527
  • 13
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 яну 2026 | 07:30
  • 136326
  • 42
Шампионската лига обещава нова порция зрелище

Шампионската лига обещава нова порция зрелище

  • 21 яну 2026 | 07:45
  • 5358
  • 2
Арсенал нанесе болезнено поражение на Интер и спечели първото място в основната фаза на Шампионската лига

Арсенал нанесе болезнено поражение на Интер и спечели първото място в основната фаза на Шампионската лига

  • 20 яну 2026 | 23:55
  • 33384
  • 44
Преобразен Реал Мадрид сътвори футболен спектакъл срещу Монако

Преобразен Реал Мадрид сътвори футболен спектакъл срещу Монако

  • 20 яну 2026 | 23:55
  • 37133
  • 267