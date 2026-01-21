Освалдо Вискарондо е новият селекционер на Венецуела

Освалдо Вискарондо е назначен за нов селекционер на националния отбор на Венецуела, обявиха от футболната федерация на южноамериканската страна.

41-годишният бивш защитник, който е играл на четири турнира Копа Америка за страната си, ще трябва да изведе Венецуела до класиране за Световното първенство през 2030 година.

Венецуела е единствената страна от десетте, членуващи в зона КОНМЕБОЛ, която никога не е участвала на Мондиал и ще пропусне и предстоящия в САЩ, Мексико и Канада тази година.

За националния отбор на Венецуела Вискарондо има 80 мача. През последните години той водеше младежките тимове до 15 и до 17 години.