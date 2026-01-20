Спартак Плевен загуби от поляци в Европейската северна лига

Спартак Плевен отстъпи пред тима на Джики Варшава със 77:94 (19:25, 20:29, 16:31, 22:9) като гост в Полша в седмия си мач от Група С на Европейската северна баскетболна лига (ENBL). Поражението беше четвърто за плевенчани в надпреварата, като им отрежда трето място във временното класиране в групата, докато Джики се върна на победния път с петия си успех.

Домакините от Варшава взеха 5 точки аванс при 12:7 в средата на първата четвърт, а Мартин Сотиров с точен изстрел от дистанция се разписа за 10:12. С 6 безответни точки плевенчани обърнаха до 16:14 в своя полза, но полският тим завърши силно частта със серия от 9:0 за 25:19 след 10 минути игра.

Отборът на Джики задържа водачеството през втория период и около три минути и половина преди почивката преднината му бе 43:32. Малко по-късно разликата достигна 15 точки при 52:37, а в края на първото полувреме резултатът бе 54:39.

Баскетболистите на Спартак не успяваха да се противопоставят на домакините след паузата и авансът на Джики продължи да расте, за да достигне 30 точки – 85:55 преди заключителните 10 минути.

В оставащото време домакините намалиха оборотите, а българският тим съкрати дистанцията до 17 точки при 74:91 след два наказателни удара на Виктор Гергов две минути и половина преди края.

Павлин Иванов беше най-резултатен за Спартак със 17 точки, 8 борби и 7 асистенции. Мартин Сотиров се включи с 14 точки, 3 борби и 4 асистенции, а Маюм Буом завърши с 13 точки.

Спартак Плевен ще играе срещу Ботев Враца в "Арена Ботевград“ на 24 януари, а след това има още два мача от Sesame Национална баскетболна лига – гостуване на Шумен на 30 януари и гостуване на Академик Бултекс 99 на 6 февруари в Пловдив.

Следващият двубой на плевенчани в Европейската северна баскетболна лига предстои на 11 февруари, когато тимът на Спартак ще се изправи срещу Ригас Зели в Латвия.

Снимка: ENBL