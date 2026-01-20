Последният в Лига 1 уволни треньора си

Отборът на Метц, който е на последно място във френската Лига 1, уволни треньора си Стефан Льо Минян, съобщи вестник "Екип". Това стана след поредната загуба на отбора в първенството - от Страсбург с 1:2 през уикенда.

Договорът на Льо Минян изтичаше в края на месец юни, но президентът на Метц Бернар Серен реши да го уволни по-рано в отчаян опит да спаси елитния статут на тима. Освен това, Мец бе отстранен от Монпелие (0:4) за Купата на Франция.

Метц имаше планове да смени треньора си още през октомври, като ръководството се свърза с Антоан Комбуаре, но Льо Минян остана на поста си след три поредни победи - срещу Ланс, Нант и Ница. Стефан Льо Минян ще бъде сменен с Беноа Тавно, който е бил асистент на Фредерик Антонети в Мец между 2019 и 2022. Той трябва да води отбора до края на сезона.