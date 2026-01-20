Популярни
Равенство за Арда, загуба за Септември и важни новини около националния отбор – на живо с обзора на Sportal.bg
Последният в Лига 1 уволни треньора си

  • 20 яну 2026 | 17:36
Отборът на Метц, който е на последно място във френската Лига 1, уволни треньора си Стефан Льо Минян, съобщи вестник "Екип". Това стана след поредната загуба на отбора в първенството - от Страсбург с 1:2 през уикенда.

Договорът на Льо Минян изтичаше в края на месец юни, но президентът на Метц Бернар Серен реши да го уволни по-рано в отчаян опит да спаси елитния статут на тима. Освен това, Мец бе отстранен от Монпелие (0:4) за Купата на Франция.

Метц имаше планове да смени треньора си още през октомври, като ръководството се свърза с Антоан Комбуаре, но Льо Минян остана на поста си след три поредни победи - срещу Ланс, Нант и Ница. Стефан Льо Минян ще бъде сменен с Беноа Тавно, който е бил асистент на Фредерик Антонети в Мец между 2019 и 2022. Той трябва да води отбора до края на сезона. 

Фулъм проявява интерес към крилото на Манчестър Сити Оскар Боб

  • 20 яну 2026 | 13:43
Ювентус е повишил офертата си за Матета, но ще се бори с Наполи за нападател на Фенербахче

  • 20 яну 2026 | 13:35
Марсилия преговаря за талант на Арсенал

  • 20 яну 2026 | 12:49
Станимир Стоилов отново със забележки въпреки победата на Гьозтепе

  • 20 яну 2026 | 12:47
Торино взе юноша на Реал Мадрид, който не успя да пробие в Бенфика

  • 20 яну 2026 | 12:35
Играчите на Сенегал бяха посрещнати като национални герои

  • 20 яну 2026 | 12:30
Любо Пенев се завърна в България

  • 20 яну 2026 | 17:34
Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

  • 20 яну 2026 | 18:13
Брюж нанесе бърз двоен удар на Кайрат в първия мач в ШЛ за тази вечер

  • 20 яну 2026 | 17:30
Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

  • 20 яну 2026 | 08:55
Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

  • 20 яну 2026 | 10:05
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 20 яну 2026 | 07:45
