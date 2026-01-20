Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Миньор U17 триумфира на турнир в Белград

Миньор U17 триумфира на турнир в Белград

  • 20 яну 2026 | 16:52
  • 99
  • 0
Миньор U17 триумфира на турнир в Белград

Отборът на Миньор 2015 за юноши до 17 години стана шампион на международен турнир в сръбската столица Белград. На финала Миньор победи сръбския Рас (Белград) с 86:84.

Старши треньорът Милен Дудев коментира, че състезателите му са се изправили срещу силна конкуренция.

"Турнирът беше на средноевропейско ниво. С повечето отбори сме играли и преди, като например Интер (Братислава), Хонвед и Радниевер. С тях сме се срещали поне няколко пъти", заяви пред БТА треньорът.

Той добави, че словенската школа Домжале е много силна, с отлична селекция. Благодарение на добрата конкуренция пернишките баскетболисти са срещнали сериозно предизвикателство в международния турнир. Затруднения са имали в първия си мач срещу Хонвед, срещу които миналата година са постигнали победа с 20 точки разлика.

Милен Дудев допълни, че на финала тимът му не е показал играта, която е трябвало да демонстрира, въпреки аванса от 13 точки на почивката при 42:29. Специалистът уточни, че баскетболистите на Миньор са направили слаба трета четвърт, в която съперникът е реализирал 36 точки, което е довело до изравняване на резултата след 30 минути игра –-75:75. Последната част е била изключително оспорвана.

Крис Дяковски беше отличен за Най-полезен играч на турнира.

Дудев съобщи още, че съставът при 19-годишните се е подсилил с 18-годишния Ивайло Груев - бивш възпитаник на школата на Буба Баскет, който идва от италианското първенство и отбора на Унибаскет Ланчано. Груев вече дебютира за "жълто-черните" в мач срещу ЦСКА.

Снимка: Basketball Club Minyor 2015 / Facebook

