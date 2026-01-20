Популярни
Новият гард на Рилски спортист премина функционалните изследвания и вече тренира с тима

  • 20 яну 2026 | 16:23
  • 342
  • 0
Новият гард на Рилски спортист премина функционалните изследвания и вече тренира с тима

Новото попълнение на Рилски спортист Джон Дейвис, който пристигна в Самоков в края на миналата седмица, премина функционалните изследвания в комплекс "Царско село", съобщиха от клуба.

От днес американският гард вече тренира с отбора. Привличането му беше обявено малко след победата над Берое с 94:73 в неделя.

Дейвис пристигна в Рилски спортист, за да замени Камау Стоукс, който се раздели с българския шампион.

В последния си сезон в израелската Суперлига баскетболистът записва средно 9.3 точки, 2.3 борби и 3.7 асистенции в 19 мача.

Рилски спортист ще гостува на Локомотив Пловдив на 25 януари в двубой от Sesame Национална баскетболна лига.

Снимка: BC Rilski Sportist Bulgaria / Facebook

