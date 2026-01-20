Уембаняма изнесе урок на Юта и показа защо е достоен за титуляр в Мача на звездите

Виктор Уембаняма изведе Сан Антонио Спърс до победата срещу Юта Джаз със 123:110 в мач от редовния сезон в НБА. Французинът отбеляза 7 тройки и завърши с 33 точки и 10 борби часове след избирането му за титуляр в Мача на звездите за първи път в кариерата му.

Седем играчи на „Шпорите“ достигнаха двуцифрени показатели при точките, а от тях най-резултатен беше Уембаняма който към дабъл-сдабъла си добави още 2 блокади и 2 откраднати точки за 26 минути на паркета. Стефон Касъл се отличи 18, а Дилан Харпър с 15. С този успех отборът Сан Антонио достигна 30 победи от началото на кампанията.

VICTOR WEMBANYAMA IN 26 MIN:



• 33 PTS, 10 REB, 2 BLKS, 7/12 3PM, 10/18 FG pic.twitter.com/0ZX94IQtMI — Bala (@BalaPattySZN) January 20, 2026

За Юта най-резултатни бяха Кийонте Джордж с 30 точки и Юсуф Нуркич с 20 точки и 9 борби.

Иначе в битката за титулярните места в Мача на звездите в Лос Анджелис на 15 февруари Уембаняма изпревари Антъни Едуардс и спечели последната позиция в стартовия състав на Западната конференция. Уембаняма и Едуардс бяха с равни показатели в класирането, но французинът спечели, защото имаше повече гласове от феновете.