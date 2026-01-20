Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Уембаняма изнесе урок на Юта и показа защо е достоен за титуляр в Мача на звездите

Уембаняма изнесе урок на Юта и показа защо е достоен за титуляр в Мача на звездите

  • 20 яну 2026 | 12:55
  • 465
  • 0
Уембаняма изнесе урок на Юта и показа защо е достоен за титуляр в Мача на звездите

Виктор Уембаняма изведе Сан Антонио Спърс до победата срещу Юта Джаз със 123:110 в мач от редовния сезон в НБА. Французинът отбеляза 7 тройки и завърши с 33 точки и 10 борби часове след избирането му за титуляр в Мача на звездите за първи път в кариерата му.

Седем играчи на „Шпорите“ достигнаха двуцифрени показатели при точките, а от тях най-резултатен беше Уембаняма който към дабъл-сдабъла си добави още 2 блокади и 2 откраднати точки за 26 минути на паркета. Стефон Касъл се отличи 18, а Дилан Харпър с 15. С този успех отборът Сан Антонио достигна 30 победи от началото на кампанията.

За Юта най-резултатни бяха Кийонте Джордж с 30 точки и Юсуф Нуркич с 20 точки и 9 борби.

Иначе в битката за титулярните места в Мача на звездите в Лос Анджелис на 15 февруари Уембаняма изпревари Антъни Едуардс и спечели последната позиция в стартовия състав на Западната конференция. Уембаняма и Едуардс бяха с равни показатели в класирането, но французинът спечели, защото имаше повече гласове от феновете.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Евролигата се завръща в София с обещаващ шоу двубой

Евролигата се завръща в София с обещаващ шоу двубой

  • 20 яну 2026 | 07:00
  • 1787
  • 0
Атланта без Порзингис и Ризаше още поне седмица

Атланта без Порзингис и Ризаше още поне седмица

  • 19 яну 2026 | 23:07
  • 1039
  • 0
Васил Христов пред Sportal.bg: Победата е плод на усилия и старание

Васил Христов пред Sportal.bg: Победата е плод на усилия и старание

  • 19 яну 2026 | 22:52
  • 1634
  • 0
Алекс Симеонов пред Sportal.bg: Не ни беше лесно срещу Левски, очакваме много тежък мач във Варна

Алекс Симеонов пред Sportal.bg: Не ни беше лесно срещу Левски, очакваме много тежък мач във Варна

  • 19 яну 2026 | 22:20
  • 1403
  • 0
Балкан помете Левски, куриозна ситуация с Тити Папазов беляза мача в "Триадица"

Балкан помете Левски, куриозна ситуация с Тити Папазов беляза мача в "Триадица"

  • 19 яну 2026 | 21:19
  • 9822
  • 3
Итудис пред Sportal.bg: Мачът с Анадолу Ефес ще е голямо предизвикателство

Итудис пред Sportal.bg: Мачът с Анадолу Ефес ще е голямо предизвикателство

  • 19 яну 2026 | 19:21
  • 2145
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

  • 20 яну 2026 | 08:55
  • 12642
  • 38
ЦСКА завършва селекцията с още две нови попълнения

ЦСКА завършва селекцията с още две нови попълнения

  • 20 яну 2026 | 09:05
  • 24818
  • 39
Звездата на ЦСКА 1948: Сангаре е добър мой приятел, решения тровят отбора

Звездата на ЦСКА 1948: Сангаре е добър мой приятел, решения тровят отбора

  • 20 яну 2026 | 07:35
  • 27988
  • 25
Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

  • 20 яну 2026 | 10:05
  • 35148
  • 49
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 20 яну 2026 | 07:45
  • 120088
  • 41
Едно голямо дерби и още много интересни мачове при завръщането на Шампионската лига

Едно голямо дерби и още много интересни мачове при завръщането на Шампионската лига

  • 20 яну 2026 | 07:30
  • 14730
  • 1