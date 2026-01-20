Адетокунбо не е сигурен дали ще завърши сезона в тима на Милуоки Бъкс

Милуоки Бъкс победиха Атланта Хоукс със 112:110 като гост в двубой от редовния сезон на НБА, а Янис Адетокунбо беше обявен за участник в Мача на звездите за десети път в кариерата си, но евентуалният му трансфер отново беше най-горещата тема.

Гръцкият национал беше попитан за това колко е уверен, че ще завърши сезона в тима на Милуоки и отговори с думи, които биха могли да разпалят още спекулации, пише изданието Eurohoops.net.

„Не знам. Приемам ситуацията ден за ден“, заяви баскетболистът.

„Не мога да контролирам това. Не мога да контролирам какво правят другите отбори. Просто се опитвам да се съсредоточа върху задълженията си, които са да се състезавам и да се опитвам да печеля мачове“, добави Янис Адетокунбо.

Колкото до освиркванията, които Бъкс получиха, той коментира: „Чувствах се страхотно! Не знам, по някаква причина ми харесва да бъда злодеят тази година“.