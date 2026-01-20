Сезонът за Джими Бътлър приключи

Джими Бътлър нямаше късмет в мача на Голдън Стейт Уориърс срещу Маями Хийт, след като получи разкъсване на предна кръстна връзка на дясното коляно и ще пропусне остатъка от сезона в НБА. Тази загуба е особено значима за Войните, като се има предвид, че Бътлър има ключова роля в отбора. През настоящия сезон той записваше впечатляващи средни показатели от 20 точки, 5.6 борби и 4.9 асистенции на мач.

36-годишният ветеран се контузи, след като се сблъска с гарда на съперника Дейвиън Мичъл. Дясното коляно на Бътлър се усука при падането, а той остана да лежи на паркета няколко минути. През това време той се шегуваше със съдиите, че му дължат два наказателни удара, което не остана незабелязано от съотборника му Стеф Къри.

BREAKING: Jimmy Butler’s knee buckled under him, & he had to be helped to the Golden State Warriors’ locker room.



Get well soon, Jimmy! 🙏 pic.twitter.com/rUHRdPL2Wt — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) January 20, 2026

Той все още се шегуваше, докато лежеше на земята. В типичния си стил той винаги ще се забавлява, независимо от ситуацията“, каза Къри.

Веднага след напускането игрището с помощта на Бъди Хийлд и Джонатан Куминга, Джими Бътлър беше поставен в инвалидна количка и откаран за ядрено-магнитен резонанс.

Иначе Голдън Стейт Уориърс спечели срещу Маями Хийт със 135:112. Калифорнийици надделяха в последните две четвърти и спечелиха 25-и мач за сезона.

Стеф Къри стреля с успеваемост 5 от 10 отдалеч за общо 19 точки, а към тях добави 11 асистенции. Бътлър завърши със 17, Бъди Хийлд отбеляза 16, а Куентин Пост - 15.

Stephen Curry is having an ALL-STAR season ⭐️



Averaging: 27.6 PPG | 3.8 RPG | 4.9 APG pic.twitter.com/3HMzfEPlPD — Golden State Warriors (@warriors) January 19, 2026

Норман Пауъл беше най-резултатен за „Горещите“ с 21 точки, Андрю Уигинс се отчете с 18, а Кел'ел Уеър отбеляза 15.