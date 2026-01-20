Популярни
С доминиращ Джеймс Хардън Клипърс пречупиха Уизърдс

  • 20 яну 2026 | 11:36
  • 313
  • 0
С доминиращ Джеймс Хардън Клипърс пречупиха Уизърдс

Джеймс Хардън отбеляза 36 точки, за да донесе победата на Лос Анджелис Клипърс срещу Вашингтон Уизардс със 110:106 в мач от редовния сезов в НБА. . Баскетболистът с прякора „Брадата“ пропусна два важни наказателни удара при 5,9 оставащи секунди от срещата и резултат 108:106 в полза на Клипърс, но спечели борбата в атака и получи нов шанс да стреля от линията. Този път той беше точен и при двата си опита, а при 3,5 секунди до края Уизардс не успяха да отбележат повече.

Това беше шеста поредна победа за Клипърс и 13-а в последните 15 мача за общ баланс от 19-23. Вашингтон е с баланс от 10-32 и е предпоследен в класирането на Изток.

Хардън добави 9 асистенции и 7 борби към 36-те си точки, Джордан Милър помогна с 16 точки, а Ивица Зубац завърши с дабъл-дабъл от 14 точки и 12 борби.

За Вашингтон Алекс Сар записа 28 точки, Кишон Джордж добави 18, а Бъб Карингтън - 17.

