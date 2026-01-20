ЛеБрон няма да бъде титуляр в Мача на звездите в НБА за пръв път от 2004 година

Националната баскетболна асоциация (НБА) обяви десетимата играчи, които ще бъдат титуляри в Мача на звездите тази година, а суперзвездата ЛеБрон Джеймс не е сред тях за пръв път от 2004 година насам.

Дали 41-годишният ветеран изобщо ще бъде включен сред резервите ще бъде решено от треньорите в НБА, или дори от комисаря на Лигата Адам Силвър.

От НБА обявиха 10 титуляри, по петима от всяка от двете конференции, които ще вземат участие във формат, противопоставящ играчи от САЩ срещу такива от останалия свят в три отбора с максимум от 8 състезатели.

Избрани при 50% вот от фенове, 25% гласове от журналисти и 25% от самите играчи от НБА, титулярите включват петима американци и петима баскетболисти от други страни, включително трима носители на приза за Най-полезен играч.

От Източната конференция избраните след гласуването са Янис Адетокунбо (Милуоки Бъкс), Джейлън Браун (Бостън Селтикс), Джейлън Брънсън (Ню Йорк Никс), Кейд Кънингам (Детройт Пистънс) и Тайрийз Макси (Филаделфия 76ърс). На Запад бяха посочени Стеф Къри (Голдън Стейт Уориърс), Лука Дончич (Лос Анджелис Лейкърс), Шей Гилджъс-Алекзандър (Оклахома Сити Тъндър), Никола Йокич (Денвър Нъгетс) и Виктор Уембаняма (Сан Антонио Спърс).

„Все още е специално, както когато бях избран за пръв път. Израснах, гледайки Мачовете на звездите и си мечтаех да играя в тях. Да имам възможността да участвам в тях винаги ще предизвиква същото чувство. Всичките играчи, на които се възхищавах и подражавах, играха в тези мачове, на тази сцена. Да мога и аз да правя същото - това е благословия и чест“, заяви миналогодишният носител на приза за Най-полезен играч Шей Гилджъс-Алекзандър, цитиран от АП.

ЛеБрон Джеймс за пръв път от 22 години не попадна сред титулярите за Мача на звездите. Рекордът му от 20 последователни появи на паркета в този формат приключи миналата година, когато той се оттегли от събитието заради контузия, но все пак беше сред избраните за титуляри.

Този път все още има шанс „Кралят“ да получи едно от 14-те оставащи места за резерви. Това обаче ще бъде решено след гласуване от старши треньорите на 30-те отбора от НБА. Друга опция е Джеймс да бъде включен лично от комисионера Адам Силвър на мястото на контузен играч.

Мачът на звездите ще се проведе на 15 февруари в новата зала на Лос Анджелис Клипърс - Intuit Dome.