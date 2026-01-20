Оклахома нанесе на Кливланд най-тежката загуба от март 2024 г.

Оклахома Сити Тъндър срази Кливланд Кавалиърс със 136:104 като гост в мач от редовния сезон в НБА. Без Джейлън Уилямс в състава си Гръмотевиците не срещнаха проблеми по пътя към победата, но въпреки сериозната преднина, старши треньорът Марк Дейно остави титулярите си в игра почти до края на мача. Така миналогодишните шампиони подобриха баланса си до 36-8, докато Кавалиърс са с 24-20.

Шей Гилджъс-Алекзандър отбеляза 30 точки, преминавайки тази граница за 30-и път от началото на сезона. Настоящият “Най-полезен играч в НБА” е втори в Лигата по резултатност със средно 31.8 точки на мач.

Чет Холмгрен добави 28 точки и 8 борби, включително четири тройки, Лугуенц Дорт реализира пет пъти от далечно разстояние и завърши с 18 точки, а Айзея Джо - с 16.Исая Джо (16 точки) също вкара четири тройки. Общо Тъндър реализираха 23 тройки или 48.9% успеваемост в този мач.

Shai Gilgeous-Alexander pulls up for the middy 😮‍💨pic.twitter.com/rY82Ly6AmF — Thunder Nation (@ThunderNationCP) January 19, 2026

Донован Мичъл беше най-резултатен за Кавалиърс с 19 точки, а четирима играчи отбелязаха по 16 - Джарет Алън, Еван Мобли, Джейлън Тайсън и Де'Андре Хънтър.

Това е най-тежката загуба на Кливланд в мач от редовния сезон откакто Кени Аткинсън пое отбора през лятото на 2024 г. Последният път, когато Кавалиърс загубиха с поне 30 точки разлика беше поражението от Маями на 24 март 2024 година.