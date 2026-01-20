Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Пистънс спечелиха дербито срещу Селтикс след пропуск на Джейлън Браун в последната секунда

Пистънс спечелиха дербито срещу Селтикс след пропуск на Джейлън Браун в последната секунда

  • 20 яну 2026 | 10:43
  • 553
  • 0
Пистънс спечелиха дербито срещу Селтикс след пропуск на Джейлън Браун в последната секунда

Тимът на Детройт Пистънс измъкна домакинска победа срещу Бостън Селтикс със 104:103 в дербито на Източната конференция в Националната баскетболна асоциация (НБА).

Келтите започнаха по-силно срещата, повеждайки с три точки (26:29) в края на първата четвърт. Във втората обаче ситуацията се промени и с частичен резултат 33:22 Буталата излязоха напред, оттегляйки се почивката с осем точни преднина (59:51). В третата част гостите се върнаха в мача и успяха да намалят разликата до кош в края на четвъртината (84:82). В последната част играта беше равностойна и двата отбора вървяха рамо до памо, като Селтикс имаха възможност да спечелят мача в последната секунда, но изстрелът на Джейлън Браун не намери целта и Буталата спечелиха важна победа.

С този успех Детройт увеличи аванса си на върха на класирането в Източната конференция с баланс от 31-10, докато „Келтите“ са втори с 26-16.

Тобаяс Харис беше най-резултатен за Пистънс с 25 точки, Джейлън Дърън записа 18 точки и 9 борби, а Кейд Кънингам се отчете с дабъл-дабъл от 16 точки и 14 борби. Дънкан Робинсън отбеляза 5 от 11-те си опита от тройката за обща резултатност от 15.

От страна на Селтикс злополучният Джейлън Браун направи дабъл-дабъл с 32 точки и 11 борби, Пейтън Причард добави 17 точки, а Немиас Кета и Лука Гарза отбелязаха по 10, към които първият добави и 8 борби.

