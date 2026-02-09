Популярни
  Милано - Кортина 2026
САЩ детронира шампиона Италия на полуфиналите в кърлинга за смесени двойки в Милано - Кортина

  9 фев 2026 | 21:21
Американците Кори Тийс и Кори Дропкин детронираха олимпийските шампиони София Константини и Амос Мозанер от Италия в полуфиналите на турнира по кърлинг за смесени двойки от Олимпийските игри Милано-Кортина 2026.

Мачът в Кортина вървеше равностойно почти до края, но в седмия енд Константини и Мозанер спечелиха три точки и взеха преднина при 8:7. Световните шампиони от САЩ обаче имаха последната дума в осмия енд, а с последния камък Тийс направи перфектен тейкаут и спечели две точки за крайното 9:8.

Константини и Мозанер спечелиха всичките си 11 мача преди четири години в Пекин и стигнаха до златните медали, а в домакинските си Олимпийски игри те загубиха три в основната фаза. Четвъртият бе фатален.

В другия полуфинал шведската двойка Изабела Врано и Расмсус Врано спечели предсрочно с 9:3 срещу британците Дженифър Додс и Брус Муат. Скандинавците, брат и сестра, записаха цели пет точки в шестия енд и още една в седмия, за да натрупат разлика от шест и да сложат край на мача част преди края.

Мачът за бронзовите медали между Великобритания и Италия е насрочен за утре от 15:05 часа, а финалът е 19:05 часа.

Снимки: Gettyimages

