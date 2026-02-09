Огромни задръствания около шанцата в Предацо

Хиляди фенове изпълниха с автомобилите си долината, където е построена шанцата в италианския град Предацо. Тя е арената на олимпийската надпревара в ски скока, като тази вечер Влади Зографски и останалите олимпийци ще скачат от малката шанца. Три часа преди състезанието наоколо не можеше да се намери място за паркиране. Построени са буферни паркинги и в съседните селца и градчета, то те също не стигат.

Скокът е най-гледаната дисциплина в ските. Тук е пълно с фенове от Полша, Финландия, Словения, съседните Австрия и Швейцария, естествено има много италианци, както и японци. Очаква се хиляди да изпълнят зоните за фонове около шанцата. Въпреки трудностите представителите на българските медии отново се справиха с трафика и паркирането благодарение на съдействието на Мото – Пфое.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри.