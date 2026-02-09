Популярни
Константин Василев ще дебютира на Олимпийски игри в утрешния индивидуален старт

  • 9 фев 2026 | 20:09
  • 386
  • 3
Константин Василев ще дебютира на Олимпийски игри в утрешния индивидуален старт

Биатлонистът Константин Василев ще дебютира на зимни Олимпийски игри утре със стартов номер 19 в индивидуалния старт на 20 километра.

22-годишният Василев ще потегли пръв от четиримата българи в 14:39 часа в надпреварата по трасето в Антхолц-Антерселва.

След него - с 33-и номер - в 14:46 часа ще тръгне най-опитният от състава Владимир Илиев. 38-годишният Илиев вече записа пето участие на Олимпиада, след като участва в смесената щафета на 4 по 6 километра в неделя. Именно в индивидуалния старт на 20 километра той постигна най-големия успех в кариерата си, завоювайки сребърен медал на Световното първенство в Йостерсунд през 2019 година.

24-годишният Благой Тодев ще стартира 63-и в 15:01 часа, за да запише второ олимпийско участие, а десетина минути по-късно 32-годишният Антон Синапов, който ще се състезава на трети поредни зимни Игри, ще тръгне по трасето с номер 80.

В стартовия списък са включени 89 състезатели.

Снимки: Startphoto

