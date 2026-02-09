Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
Участник на Олимпиадата стана баща за втори път

  • 9 фев 2026 | 20:35
  • 358
  • 0
Състезателят по спускане с шейни Волфганг Киндъл стана баща за втори път. В понеделник австриецът гледа от Кортина д'Ампецо съпругата си при раждането чрез видеообаждане по мобилния телефон.

Киндъл каза пред телевизионния канал ORF, че детето първоначално не е трябвало да се роди още около два месеца.

"Беше наистина много изненадващо, когато получих обаждането тази сутрин и тогава започна всичко. Много съм щастлив, че всичко мина добре", каза той.

Киндъл уточни, че поради ранното раждане съпругата му и новороденото бебе ще останат в болницата няколко седмици и той се надява да ги посети за кратко по време на Олимпийските игри.

Бившият световен шампион завърши на осмо място в мъжката дисциплина в неделя и също така трябва да се състезава в двуместните шейни в сряда и в отборната щафета ден след това.

Още от Милано - Кортина 2026

Първо злато за Нидерландия на Олимпийските игри в Милано - Кортина

Първо злато за Нидерландия на Олимпийските игри в Милано - Кортина

  • 9 фев 2026 | 20:04
  • 19187
  • 5
Матилд Гремо защити титлата си от Пекин 2022 в дисциплината ски слоупстайл

Матилд Гремо защити титлата си от Пекин 2022 в дисциплината ски слоупстайл

  • 9 фев 2026 | 15:26
  • 1271
  • 1
Иля Малинин: Всичко се сведе до енергията, подкрепата, страстта на целия отбор

Иля Малинин: Всичко се сведе до енергията, подкрепата, страстта на целия отбор

  • 9 фев 2026 | 15:18
  • 785
  • 0
Мики Шифрин и Брийзи Джонсън ще си партнират в утрешната отборна комбинация

Мики Шифрин и Брийзи Джонсън ще си партнират в утрешната отборна комбинация

  • 9 фев 2026 | 15:06
  • 3956
  • 1
Ясни са полуфиналните двойки в турнира по кърлинг за смесени двойки

Ясни са полуфиналните двойки в турнира по кърлинг за смесени двойки

  • 9 фев 2026 | 14:26
  • 988
  • 1
Организаторите на Милано - Кортина 2026 разглеждат случая с чупещите се медали

Организаторите на Милано - Кортина 2026 разглеждат случая с чупещите се медали

  • 9 фев 2026 | 14:14
  • 2064
  • 0
Водещи Новини

Бронзовият Тервел Замфиров: Мога да участвам на още пет Олимпиади

Бронзовият Тервел Замфиров: Мога да участвам на още пет Олимпиади

  • 9 фев 2026 | 19:01
  • 3621
  • 16
БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

  • 9 фев 2026 | 17:01
  • 8984
  • 76
Левски се раздели с бразилец

Левски се раздели с бразилец

  • 9 фев 2026 | 14:00
  • 42241
  • 50
Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

  • 9 фев 2026 | 16:06
  • 18007
  • 70
Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

  • 9 фев 2026 | 15:17
  • 8638
  • 0
Първо злато за Нидерландия на Олимпийските игри в Милано - Кортина

Първо злато за Нидерландия на Олимпийските игри в Милано - Кортина

  • 9 фев 2026 | 20:04
  • 19187
  • 5