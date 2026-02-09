Участник на Олимпиадата стана баща за втори път

Състезателят по спускане с шейни Волфганг Киндъл стана баща за втори път. В понеделник австриецът гледа от Кортина д'Ампецо съпругата си при раждането чрез видеообаждане по мобилния телефон.

Киндъл каза пред телевизионния канал ORF, че детето първоначално не е трябвало да се роди още около два месеца.

"Беше наистина много изненадващо, когато получих обаждането тази сутрин и тогава започна всичко. Много съм щастлив, че всичко мина добре", каза той.

Киндъл уточни, че поради ранното раждане съпругата му и новороденото бебе ще останат в болницата няколко седмици и той се надява да ги посети за кратко по време на Олимпийските игри.

Бившият световен шампион завърши на осмо място в мъжката дисциплина в неделя и също така трябва да се състезава в двуместните шейни в сряда и в отборната щафета ден след това.