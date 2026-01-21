Феновете на Байерн са жадни за нова голова фиеста

Байерн (Мюнхен) и Роял Юнион СЖ ще се изправят един срещу друг в мач от предпоследния 7-и кръг в Шампионската лига. Срещата на "Алианц Арена" е с начален час 22:00 и ще бъде ръководена от Раде Обренович. Очакванията са за нов убедителен успех на баварците, които демонстрират стряскаща офанзивна мощ от началото на сезона.

Байерн има 15 точки след 6 изиграни мача и голова разлика 18:7. Евентуална победа довечера ще бетонира тима на Венсан Компани в топ 8 и ще му осигури участие на осминафиналите. Освен това, германският гранд ще се стреми да завърши колкото се може по-напред в класирането, за да има предимството да е домакин във вторите мачове във фазата на директните елиминации.



Роял Юнион СЖ се намира в долната част на таблицата с едва 6 точки. Белгийският тим обаче не е загубил шансовете си да попадне сред първите 24 тима и да заслужи място сред отборите, които ще играят в плейофния кръг.

Байерн е в изключителна форма, записвайки пет последователни победи във всички турнири. През уикенда баварците разгромиха РБ Лайпциг с 5:1 в мач от Бундеслигата, а преди това надделяха над Кьолн с 3:1. Впечатляваща беше и победата им срещу Волфсбург с 8:1. Преди зимната пауза Байерн победи и Хайденхайм с 4:0.



Роял Юнион СЖ също показва добра форма с три победи и две равенства в последните си пет мача. Белгийците победиха Мехелен с 1:0 в първенството и Дендер с 2:0 за Купата на Белгия. Преди това записаха две равенства - 1:1 със Серкъл Брюж и 1:1 с Шарлероа, а победиха Зюлте Варегем с 2:0).

Звездата на Байерн Хари Кейн отново бъде водещата фигура в атаката на баварците. Английският нападател не спира да бележи и ще бъде основна заплаха за белгийската защита. Джамал Мусиала вече е възстановен и също ще запише минути, а Майкъл Олисе е друго от мощните офанзивни оръжия на германския гранд.



За гостите от Роял Юнион СЖ Анан Халаили ще трябва да поеме отговорността в атакуващ план. Белгийският тим ще разчита и на опита на Кристиан Бърджес в защита, за да се противопостави на мощната атака на Байерн.

Това ще бъде първа среща между Байерн (Мюнхен) и Роял Юнион СЖ в европейските турнири, което не е изненадващо с оглед скромния опит на белгийците на международната сцена.



В последния кръг на турнира Байерн щегостува на ПСВ Айндховен, а Роял Юнион СЖ ще е домакин на Аталанта.

Снимки: Gettyimages