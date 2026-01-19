Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Томас Франк остава начело на Тотнъм, засега

Томас Франк остава начело на Тотнъм, засега

  • 19 яну 2026 | 14:38
  • 612
  • 0
Томас Франк остава начело на Тотнъм, засега

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк ще остане начело на тима за предстоящия двубой с Борусия Дортмунд от седмия кръг в Шампионската лига, информира “Скай Спортс”. По-рано днес се появиха информации, че ръководството на “шпорите” ще обсъди бъдещето на специалиста в понеделник след последните разочароващи резултати и ще вземе решение как да продължи нататък. Самият наставник обаче ще продължи да бъде под сериозно напрежение, а всеки следващ негативен резултат може да доведе до промяна на подходя и евентуалното му освобождаване.

Датският треньор пристигна на “Тотнъм Хотспър Стейдиъм” от Брентфорд през лятото с големи очаквания, а стартът му при лондончани бе отличен. В първите кръгове на първенството “шпорите” предлагаха компактен и офанзивен футбол, който ги държеше сред първите няколко отбора в класирането. Постепенно контузии и спад във формата на определени футболисти доведоха до драстично влошаване на резултатите. През уикенда те допуснаха поредна домакинска загуба и натрупаха осем поражения в последните си 14 двубоя, като по този начин се свклякоха до 14-ата позиция в класирането. В Шампионската лига “шпорите” са 11-и и почти сигурно ще си осигурят място в следващата фаза на надпреварата.

Снимки: Gettyimages

