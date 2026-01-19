Кремонезе и Верона отново занулиха

Кремонезе и Верона не впечатлиха с нищо и завършиха при 0:0 в среща от 21-вия кръг на Серия “А”. Двата тима записват нулево реми помежду си за втори път през сезона, след като този резултат остана на таблото и през септември.

Макар да прибавиха по точка, и двата състава няма от какво да са доволни. Домакините нямат победа във вече седми пореден мач, но поне са на седем пункта от зоната на изпадащите. Съперникът пък е последен, като не е стигал до успеха от шест срещи насам.

Независимо че са на дъното, гостите малко повече заслужаваха да спечелят. На два пъти те бяха близо до гола, като и в двата случая това беше чрез Джоване Нашименто. В 62-рата той стреля опасно, но вратарят Емил Аудеро направи едно от най-добрите си спасявания през сезона. После в 84-тата пък бразилецът изпрати топката в мрежата, но се оказа, че е бил в засада.

Играчите на Кремонезе пък само веднъж уцелиха вратата, а през първата част Джейми Варди се опита да отбележи с удар от около 50 метра.