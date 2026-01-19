Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кремонезе
  3. Кремонезе и Верона отново занулиха

Кремонезе и Верона отново занулиха

  • 19 яну 2026 | 21:32
  • 327
  • 0
Кремонезе и Верона отново занулиха

Кремонезе и Верона не впечатлиха с нищо и завършиха при 0:0 в среща от 21-вия кръг на Серия “А”. Двата тима записват нулево реми помежду си за втори път през сезона, след като този резултат остана на таблото и през септември.

Макар да прибавиха по точка, и двата състава няма от какво да са доволни. Домакините нямат победа във вече седми пореден мач, но поне са на седем пункта от зоната на изпадащите. Съперникът пък е последен, като не е стигал до успеха от шест срещи насам.

Независимо че са на дъното, гостите малко повече заслужаваха да спечелят. На два пъти те бяха близо до гола, като и в двата случая това беше чрез Джоване Нашименто. В 62-рата той стреля опасно, но вратарят Емил Аудеро направи едно от най-добрите си спасявания през сезона. После в 84-тата пък бразилецът изпрати топката в мрежата, но се оказа, че е бил в засада.

Играчите на Кремонезе пък само веднъж уцелиха вратата, а през първата част Джейми Варди се опита да отбележи с удар от около 50 метра.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Барселона и Жирона се разбраха за Тер Стеген

Барселона и Жирона се разбраха за Тер Стеген

  • 19 яну 2026 | 19:31
  • 3006
  • 76
Революцията на Пике: 0:0 убива емоциите във футбола, средновековните правила трябва да се променят

Революцията на Пике: 0:0 убива емоциите във футбола, средновековните правила трябва да се променят

  • 19 яну 2026 | 19:28
  • 1913
  • 7
Съкрушеният Браим Диас: Сърцето ме боли, провалих се и се извинявам

Съкрушеният Браим Диас: Сърцето ме боли, провалих се и се извинявам

  • 19 яну 2026 | 18:20
  • 1676
  • 3
Премиър лийг привлече директор от Тотнъм

Премиър лийг привлече директор от Тотнъм

  • 19 яну 2026 | 18:10
  • 634
  • 2
Ман Сити обяви официално трансфера на английски национал

Ман Сити обяви официално трансфера на английски национал

  • 19 яну 2026 | 18:01
  • 7552
  • 8
Мароко се оплака на ФИФА, изкара съперника виновен за пропусната дузпа

Мароко се оплака на ФИФА, изкара съперника виновен за пропусната дузпа

  • 19 яну 2026 | 17:31
  • 1945
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Прогрес за България в ранглистата на ФИФА

Прогрес за България в ранглистата на ФИФА

  • 19 яну 2026 | 20:40
  • 3724
  • 49
Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

  • 19 яну 2026 | 08:30
  • 24184
  • 259
ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

  • 19 яну 2026 | 11:47
  • 17852
  • 25
Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

  • 19 яну 2026 | 07:49
  • 36439
  • 27
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 27397
  • 27
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 32409
  • 40