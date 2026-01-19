Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Ученици от спортно училище "Ген. Владимир Стойчев" намериха чанта с пари и я върнаха на собственика

Ученици от спортно училище "Ген. Владимир Стойчев" намериха чанта с пари и я върнаха на собственика

  • 19 яну 2026 | 20:21
  • 171
  • 0
Ученици от спортно училище "Ген. Владимир Стойчев" намериха чанта с пари и я върнаха на собственика

Възпитаниците на спортно училище "Ген. Владимир Стойчев" от 8. Б клас намират изгубена чанта с пари, документи и животоспасяващи лекарства в нея и я връщат на собственика й. Постъпката е резултат от висок морал и гражданско поведение, качества, възпитавани от спорта и достоен пример за подражание сред връстниците.

Максимилиян Златев, Димитър Цуков, Петър Цуков, Стоян Илков, Румен Даскалов, Стефан Боцев, Цветослав Цветанов, Кристиян Биров са младежите, които са постъпили благородно и са върнали чантата на нейния собственик.

Снимка: спортно училище "Генерал Владимир Стойчев"

