Ученици от спортно училище "Ген. Владимир Стойчев" намериха чанта с пари и я върнаха на собственика

Възпитаниците на спортно училище "Ген. Владимир Стойчев" от 8. Б клас намират изгубена чанта с пари, документи и животоспасяващи лекарства в нея и я връщат на собственика й. Постъпката е резултат от висок морал и гражданско поведение, качества, възпитавани от спорта и достоен пример за подражание сред връстниците.

Максимилиян Златев, Димитър Цуков, Петър Цуков, Стоян Илков, Румен Даскалов, Стефан Боцев, Цветослав Цветанов, Кристиян Биров са младежите, които са постъпили благородно и са върнали чантата на нейния собственик.



Снимка: спортно училище "Генерал Владимир Стойчев"