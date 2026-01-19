Кметът на Ню Йорк ще иска от Тръмп да отмени някои забрани за влизане в САЩ

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани заяви, че възнамерява да повдигне въпроса за въздействието на забраните за пътуване върху тазгодишното Световно първенство по футбол пред президента на САЩ Доналд Тръмп. Той определи това като “нещо, което се надява да се промени” преди началото на турнира.

В неделя Мамдани беше домакин на събитие в Манхатън за гледане на финала на Купата на африканските нации между Мароко и Сенегал. За целта той предостави сградата на съда в Ню Йорк, за да могат феновете да се съберат и да наблюдават мача, който в крайна сметка беше спечелен от Сенегал при противоречиви обстоятелства.

Zohran Mamdani hosted a watch party for the AFCON final with Morocco and Senegal fans in attendance. pic.twitter.com/QoTBtiALcF — Pop Base (@PopBase) January 19, 2026

Откакто Тръмп се върна на власт миналия януари, САЩ наложиха редица забрани за пътуване на граждани от определени държави. Сред тях са четири страни, които са се класирали за Мондиала – Сенегал, Кот д'Ивоар, Иран и Хаити. Турнирът ще се проведе това лято в САЩ, Канада и Мексико.

Декемврийска прокламация на Тръмп спря влизането в САЩ на граждани на Кот д'Ивоар и Сенегал както като имигранти, така и като неимигранти, включително в категорията за бизнес и туризъм. Администрацията се позова на висок процент на пресрочване на престоя от граждани на двете страни. Предвидени са изключения за футболисти, треньорски щабове, служители на федерациите и близки роднини на играчите, но не и за феновете.

През юни Тръмп подписа друга забрана за пътуване, която засегна 12 държави, сред които Хаити и Иран. Тази стъпка беше описана от Тръмп като съществена за „защита на националната сигурност и националния интерес на Съединените щати и техния народ“.

През ноември администрацията на Тръмп предприе стъпка към улесняване на глобалния достъп за феновете, като обяви създаването на FIFA PASS. Този пропуск обаче не е виза сам по себе си, а просто осигурява система за приоритетно записване на час за визово интервю за тези, които са закупили билети за турнира. Кандидатите все още ще преминават през същите строги процеси на проверка и сигурност и няма индикации, че граждани на страни, изправени пред забрани за пътуване, ще могат да влязат в страната чрез закупуване на билет от FIFA.

В интервю за “Атлетик” Мамдани заяви: „Дълго време любовта към тази игра, към тези страни, към този турнир беше нещо, което нюйоркчани можеха да изпитат само в домовете си или в определени квартали. Тя не беше призната от града като цяло. А това е шанс не само да погледнем към невероятната сенегалска, мароканска и по-голямата африканска общност, която имаме в града, но и да кажем, че това е градът на света, а това е световната игра.“

„Време е тези две неща да бъдат свързани. И само пет месеца преди да доведем Световното първенство в Ню Йорк, това е шанс за нас да покажем как можем да преобразим пространствата на града в места, където празнуваме играта“, добави той.

Осем мача от Световното първенство, включително финалът, ще се проведат на стадион „МетЛайф“ в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси. Споразумението за домакинство на ФИФА обаче е сключено както с Ню Йорк, така и с Ню Джърси, което дава на Мамдани място на масата за преговори.

Докато сенегалската диаспора създаде шумна атмосфера в съдебната палата в Манхатън, тези в родината им може да не успеят да пътуват за турнира.

„Това е нещо, което се надявам да се промени, каза Мамдани точно в началото на финала. - И винаги ще защитавам каузата не само на нашия град като световен град, но и като град, който светът може да посети.“

„Мисля, че за да бъде този турнир преживяването, което искаме да бъде за толкова много хора, трябва да се замислим за предишните световни първенства. На едно от тях, в Южна Африка (през 2010 г.), имах късмета да присъствам. Трябва да позволим на света да бъде тук, за да изпитаме напълно света. Също така оценяваме факта, че имаме толкова невероятно силни диаспорни общности в града“, допълни кметът.

На въпрос дали това е нещо, което може да повдигне пред Тръмп, Мамдани отговори: „Мисля, че това е част от редица неща, които ще изясня относно надеждите на града.“

Мамдани, който се самоопределя като демократичен социалист, беше обект на сериозни критики от страна на Тръмп по време на кампанията си за кмет на Ню Йорк. Двамата обаче имаха неочаквано топла първа публична среща в Овалния кабинет през ноември, по време на която Тръмп описа Мамдани като „рационален човек“ и добави, че ще му „стиска палци“ .

По време на кампанията си за кмет Мамдани насочи гнева си и към ФИФА заради тяхната стратегия за билетите. Той стартира петиция, наречена „Край на алчността“, която призоваваше ФИФА да се откаже от плана си за динамично ценообразуване за Световното първенство през 2026 г., да наложи таван на препродажбата на билети и да задели 15% от билетите за местни жители с отстъпка.

Междувременно ФИФА обяви цените за Мондиала, което предизвика остра критика от фенски организации и някои федерации. Въпреки това ръководният орган твърди, че е получил 500 милиона заявки за билети за турнира.

