Христо Илиев ще участва на турнир в Дания

Най-бързият българин на 60 метра от началото на годината Христо Илиев ще участва на международен турнир в датския град Орхус утре, научи Sportal.bg от самия състезател. За възпитаника на Валя Демирева това ще е втори старт за сезона. По-рано този месец Илиев спечели бягането на 60 метра на турнир “Академик” в София с постижение от 6.69 секунди.

Личният рекорд на Илиев на 60 метра е 6.68 сек от миналата година, а нормативът за участие на Световното първенство в зала в Торун през март месец е 6.59 сек.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов