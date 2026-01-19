Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Христо Илиев ще участва на турнир в Дания

Христо Илиев ще участва на турнир в Дания

  • 19 яну 2026 | 19:27
  • 818
  • 0

Най-бързият българин на 60 метра от началото на годината Христо Илиев ще участва на международен турнир в датския град Орхус утре, научи Sportal.bg от самия състезател. За възпитаника на Валя Демирева това ще е втори старт за сезона. По-рано този месец Илиев спечели бягането на 60 метра на турнир “Академик” в София с постижение от 6.69 секунди.

Личният рекорд на Илиев на 60 метра е 6.68 сек от миналата година, а нормативът за участие на Световното първенство в зала в Торун през март месец е 6.59 сек.

Снимки: Борислав Цветанов

