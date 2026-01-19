Хебър с допълнителна контрола по време на лагера в Анталия

Хебър уреди допълнителна четвърта контролна среща по време на подготвителния си лагер в Анталия, който ще се проведе в периода 22 януари - 1 февруари. На 31 януари 2026 г. "зелените" ще се изправят срещу Алга (Бишкек). В същия ден Хебър ще изиграе още един мач - срещу Слога Добой. Останалите проверки на турска земя остават без промяна.

На 24 януари "гробарите" ще премерят сили с елитния отбор на Кизилжар, завършил на 9-о място в крайното класиране на местното първенство през есента.

Хебър не се затрудни срещу Ботев (Ихтиман)

Четири дни по-късно, на 28 януари, Хебър ще се изправи срещу Графичар - участник във Втора лига на Сърбия, където заема осма позиция след края на есенния полусезон.

Преди заминаването си за Турция "зелените" ще изиграят още една контрола в Пазарджик - на 21 януари срещу Спортист (Своге). След завръщането си от лагера в Анталия тимът ще направи генерална репетиция преди първия си официален мач за 2026 година - срещу Рилски спортист. Срещата ще се проведе отново в Пазарджик.