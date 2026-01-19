Руси Желев и Денис Карягин спечелиха “българското” дерби в А2

Националите Руси Желев и Денис Карягин спечелиха “българското” дерби в А2.

Банка Мачерата Физиомед се наложи като гост над Консар (Равена) с 3:0 (25:20, 28:26, 25:17) в мач от 15-ия кръгл

Руси Желев реализира 12 точки (2 блока, 45% ефективност в атака, 5% перфектно и 37% позитивно посрещане - +6).

Денис Карягин също реализира 12 точки (2 ас, 1 блок, 41% ефективност в атака, 25% позитивно посрещане - +4).

Християн Димитров стана най-резултатен за Равена с 13 точки (1 блок, 55% ефективност в атака - +7).

Самуил Вълчинов добави още 6 точки (1 блок, 28% ефективност в атака, 5% перфектно и 25% позитивно посрещане - -2).