  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Руси Желев и Денис Карягин спечелиха “българското” дерби в А2

  • 19 яну 2026 | 18:25
  • 303
  • 0
Националите Руси Желев и Денис Карягин спечелиха “българското” дерби в А2.

Банка Мачерата Физиомед се наложи като гост над Консар (Равена) с 3:0 (25:20, 28:26, 25:17) в мач от 15-ия кръгл

Руси Желев реализира 12 точки (2 блока, 45% ефективност в атака, 5% перфектно и 37% позитивно посрещане - +6).

Денис Карягин също реализира 12 точки (2 ас, 1 блок, 41% ефективност в атака, 25% позитивно посрещане - +4).

Християн Димитров стана най-резултатен за Равена с 13 точки (1 блок, 55% ефективност в атака - +7).

Самуил Вълчинов добави още 6 точки (1 блок, 28% ефективност в атака, 5% перфектно и 25% позитивно посрещане - -2).

