Андре Де Грас за съперничеството с Юсейн Болт в Рио: Знаех, че мога да го победя

Канадският спринтьор Андре Де Грас си спомни за знаменития полуфинал на 200 метра срещу ямайската легенда Юсейн Болт по време на Олимпийските игри в Рио. Тогава, едва на 21 години, дръзкият канадец, който предизвика Юсейн Болт, беше смятан от мнозина, включително и от самия ямаец, за наследник на осемкратния олимпийски шампион.

Въпреки че поредица от контузии промениха тази траектория, Андре Де Грас успя да изгради свое собствено наследство. Сега, в Мумбай като посланик на градския маратон, той е седемкратен олимпийски медалист, който може да се похвали със злато на 200 метра от Токио 2020 и в щафетата 4х100 метра от Париж 2024.

Този скъп спомен отпреди почти десетилетие го следва навсякъде, а той обясни, че увереността му е произтичала от нарастващото му познанство с най-голямата звезда в спорта.

Андре Де Грас за надпреварата с Юсейн Болт през 2016 г.

"Трябваше да се засмея в онзи момент“, споделя Де Грас, цитиран от Hindustan Times. "Знаех, че един ден мога да го победя.“

"Бях се състезавал с него година по-рано на Световното първенство в Пекин през 2015 г. Помня, че бях просто едно младо хлапе. Чувствах се наистина добре, чувствах, че мястото ми е там.“

"Знам, че много хора бяха нервни, защото се страхуваха да се състезават с него за първи път. Но аз имах възможността да се надбягвам с него на Игрите на Британската общност през 2014 г. в щафетата, така че вече го бях правил. По време на онзи полуфинал на 200 метра се огледах и не видях никой близо до нас. Бяхме само аз и той. Никога не съм мислил, че това ще се случи.“

От родения в Онтарио атлет се очакваха велики неща, но през 2017 г. го сполетя първата от няколко контузии на подколянното сухожилие, която го принуди да пропусне по-голямата част от следващите два сезона.

До 2019 г. обаче той започна своето завръщане, като в крайна сметка стана първият олимпийски шампион на 200 метра в ерата след Болт – забележително пътешествие за човек, който първоначално е гледал на леката атлетика като на трети избор за спорт.

"Всъщност играех футбол, преди да вляза в гимназията“, споделя той. "След това се запалих по баскетбола, когато бях на 13, и просто обичах да играя.“

"Бях голям фен на Винс Картър и това ме вдъхнови да играя. Продължих до около 16-годишна възраст, но просто не получих допълнителния тласък в растежа. Тогава преминах към леката атлетика.“

Навлизането му в атлетиката е резултат от приятелско предизвикателство. Историята разказва, че след като се пошегувал с приятел, че е по-бързият бегач, Андре Де Грас бил поканен на местно състезание, където направил зашеметяващо представяне.

Това необработено изпълнение привлякло вниманието на Тони Шарп, треньор по лека атлетика и бронзов медалист в щафетата от Олимпийските игри в Лос Анджелис през 1984 г. По стечение на обстоятелствата, докато Де Грас се наслаждава на забележителностите на Мумбай, фокусът му вече е насочен към завръщане в Лос Анджелис за Олимпиадата през 2028 г.

Той обаче признава, че сега се състезава в различна ера на спринта – такава с по-широк кръг от елитни претенденти, а не с един доминиращ ямаец, висок 195 см.

"Всички сме около 180 см, може би има няколко по-високи момчета, но всеки може да спечели“, отбелязва той. "Знам, че тогава феновете просто казваха: "Болт ще спечели всичко“. Сега пистата е различна, шпайковете са различни. Повече хора постоянно бягат под 10 секунди на 100 метра и под 20 на 200 метра в сравнение с преди.“

Но човекът, някога сочен за наследник на Юсейн Болт, не може да бъде отписван. В крайна сметка Де Грас твърдо е утвърдил собственото си място сред елита на спорта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages