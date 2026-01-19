Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Андре Де Грас за съперничеството с Юсейн Болт в Рио: Знаех, че мога да го победя

Андре Де Грас за съперничеството с Юсейн Болт в Рио: Знаех, че мога да го победя

  • 19 яну 2026 | 17:33
  • 1202
  • 0
Андре Де Грас за съперничеството с Юсейн Болт в Рио: Знаех, че мога да го победя

Канадският спринтьор Андре Де Грас си спомни за знаменития полуфинал на 200 метра срещу ямайската легенда Юсейн Болт по време на Олимпийските игри в Рио. Тогава, едва на 21 години, дръзкият канадец, който предизвика Юсейн Болт, беше смятан от мнозина, включително и от самия ямаец, за наследник на осемкратния олимпийски шампион.

Въпреки че поредица от контузии промениха тази траектория, Андре Де Грас успя да изгради свое собствено наследство. Сега, в Мумбай като посланик на градския маратон, той е седемкратен олимпийски медалист, който може да се похвали със злато на 200 метра от Токио 2020 и в щафетата 4х100 метра от Париж 2024.

Този скъп спомен отпреди почти десетилетие го следва навсякъде, а той обясни, че увереността му е произтичала от нарастващото му познанство с най-голямата звезда в спорта.

Андре Де Грас за надпреварата с Юсейн Болт през 2016 г.

"Трябваше да се засмея в онзи момент“, споделя Де Грас, цитиран от Hindustan Times. "Знаех, че един ден мога да го победя.“

"Бях се състезавал с него година по-рано на Световното първенство в Пекин през 2015 г. Помня, че бях просто едно младо хлапе. Чувствах се наистина добре, чувствах, че мястото ми е там.“

"Знам, че много хора бяха нервни, защото се страхуваха да се състезават с него за първи път. Но аз имах възможността да се надбягвам с него на Игрите на Британската общност през 2014 г. в щафетата, така че вече го бях правил. По време на онзи полуфинал на 200 метра се огледах и не видях никой близо до нас. Бяхме само аз и той. Никога не съм мислил, че това ще се случи.“

От родения в Онтарио атлет се очакваха велики неща, но през 2017 г. го сполетя първата от няколко контузии на подколянното сухожилие, която го принуди да пропусне по-голямата част от следващите два сезона.

До 2019 г. обаче той започна своето завръщане, като в крайна сметка стана първият олимпийски шампион на 200 метра в ерата след Болт – забележително пътешествие за човек, който първоначално е гледал на леката атлетика като на трети избор за спорт.

"Всъщност играех футбол, преди да вляза в гимназията“, споделя той. "След това се запалих по баскетбола, когато бях на 13, и просто обичах да играя.“

"Бях голям фен на Винс Картър и това ме вдъхнови да играя. Продължих до около 16-годишна възраст, но просто не получих допълнителния тласък в растежа. Тогава преминах към леката атлетика.“

Навлизането му в атлетиката е резултат от приятелско предизвикателство. Историята разказва, че след като се пошегувал с приятел, че е по-бързият бегач, Андре Де Грас бил поканен на местно състезание, където направил зашеметяващо представяне.

Това необработено изпълнение привлякло вниманието на Тони Шарп, треньор по лека атлетика и бронзов медалист в щафетата от Олимпийските игри в Лос Анджелис през 1984 г. По стечение на обстоятелствата, докато Де Грас се наслаждава на забележителностите на Мумбай, фокусът му вече е насочен към завръщане в Лос Анджелис за Олимпиадата през 2028 г.

Той обаче признава, че сега се състезава в различна ера на спринта – такава с по-широк кръг от елитни претенденти, а не с един доминиращ ямаец, висок 195 см.

"Всички сме около 180 см, може би има няколко по-високи момчета, но всеки може да спечели“, отбелязва той. "Знам, че тогава феновете просто казваха: "Болт ще спечели всичко“. Сега пистата е различна, шпайковете са различни. Повече хора постоянно бягат под 10 секунди на 100 метра и под 20 на 200 метра в сравнение с преди.“

Но човекът, някога сочен за наследник на Юсейн Болт, не може да бъде отписван. В крайна сметка Де Грас твърдо е утвърдил собственото си място сред елита на спорта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Атауи откри сезона с рекорд на 1500 метра

Атауи откри сезона с рекорд на 1500 метра

  • 19 яну 2026 | 14:24
  • 254
  • 0
Марк Инглиш подобри националния рекорд на Ирландия на 800 метра в зала

Марк Инглиш подобри националния рекорд на Ирландия на 800 метра в зала

  • 19 яну 2026 | 13:27
  • 1085
  • 0
Кийли Ходжкинсън се завръща в зала след 3-годишно отсъствие

Кийли Ходжкинсън се завръща в зала след 3-годишно отсъствие

  • 19 яну 2026 | 13:13
  • 668
  • 1
Япикино с най-добър резултат в света за сезона от 6.93 м

Япикино с най-добър резултат в света за сезона от 6.93 м

  • 19 яну 2026 | 13:05
  • 1027
  • 1
Магучих откри сезона с 2.03 м

Магучих откри сезона с 2.03 м

  • 19 яну 2026 | 12:58
  • 2261
  • 8
БФЛА въвежда нова структура, гласът на атлетите ще е приоритет

БФЛА въвежда нова структура, гласът на атлетите ще е приоритет

  • 16 яну 2026 | 12:09
  • 564
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

  • 19 яну 2026 | 08:30
  • 19690
  • 165
ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

  • 19 яну 2026 | 11:47
  • 15394
  • 19
Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

  • 19 яну 2026 | 07:49
  • 32542
  • 22
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 24452
  • 20
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 27241
  • 23
България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

  • 19 яну 2026 | 11:20
  • 9761
  • 18