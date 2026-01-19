Облик Севил и Тина Клейтън по стъпките на Юсейн Болт и Шели-Ан Фрейзър-Прайс в Ямайка

Спринтьорите Облик Севил и Тина Клейтън бяха обявени за Спортист и Спортистка на годината за 2025 г. в Ямайка след впечатляващите им постижения на Световното първенство по лека атлетика.

Световният шампион на 100 метра Облик Севил и спринтовата сензация Тина Клейтън получиха най-високите спортни отличия в страната по време на 65-ата церемония по връчването на Националните награди, която се проведе през уикенда.

24-годишният Севил си осигури първа титла "Спортист на годината“ след изключителен сезон. Той спечели златния медал на 100 метра на Световното първенство през 2025 г. с блестящо лично постижение от 9.77 секунди. С този успех той върна Ямайка на върха в мъжкия световен спринт за първи път след двойната победа на Болт на Олимпийските игри през 2016 г.

Севил беше предпочетен пред Антъни Джонсън, който влезе в историята, спечелвайки първия златен медал за Ямайка на Световния шампионат по практическа стрелба с пистолет.

При жените Тина Клейтън, двукратна световна шампионка на 100 метра за девойки под 20 години, направи успешен преход към състезанията при жените. Сребърният ѝ медал от Световното първенство на 100 метра е ясен знак, че тя е готова да поеме щафетата от легендите на ямайския спринт Шели-Ан Фрейзър-Прайс, Илейн Томпсън и Шерика Джаксън.